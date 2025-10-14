FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! 'Seçici olacağı yazıyordu'

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmek için her yolu denemeye devam ediyor. Bu kez de bir sitedeki kiralık ev ilanını gören bir vatandaş, evi görmek için ev sahibi olduğunu iddia eden kişiyle görüştüğünde daha evi göremeden dolandırıldı. Uzmanlardan vatandaşlara kritik uyarılar geldi.

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! 'Seçici olacağı yazıyordu'
Hande Dağ

İstanbul'da kiralık ev arayan bir vatandaş, ilan sitelerinde gezdikten sonra istediği gibi bir ev buldu. Telefonda konuştuğu ev sahibinin de her anlamda makul davranmasıyla, kapora karşılığında evi görebileceğini öğrendi. Bunun üzerine vatandaş kapora gönderdi. Ancak sonrasında hepsinin bir tuzak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! Seçici olacağı yazıyordu 1

"VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİ SÖZ KONUSU"

ATV Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Şu anda dijital platformda sahte resimlerle sahte ilanlar girilerek vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu" dedi. Kiralık ev tuzağıyla bir kişinin daha binlerce lirası buhar oldu. İddiaya göre; Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katındaki dairenin ev sahibi olduğunu iddia eden kişi bu daireyi kiraya vermek istedi. Bir internet sitesine binanın iç ve dış fotoğraflarını yükledi.

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! Seçici olacağı yazıyordu 2

"O YÜZDEN KİRAYI UYGUN TUTTUĞU YAZIYORDU"

Mağdur Mahinur Koca "Şimdi internet sitesindeki bir uygulamadan, emlak uygulamasından kiralık daire araştırması yapıyorken buraya denk geldim. Ev sahibi olduğu yazıyordu. Kiracı konusunda seçici olacağı... O yüzden de kirayı uygun tuttuğu yazıyordu" ifadelerini kullandı.

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! Seçici olacağı yazıyordu 3

"DEPOZİTO OLARAK BİR KİRA BEDELİ İSTİYORDU"

Mağdur kadın, ilanı uygun buldu, hemen telefona sarıldı. Ama bunların hepsi aslında bir tuzaktı. Koca "Depozito karşılığında evi gösterebileceğini, eğer anlaşamazsak da parayı iade edeceğini belirtti kendisi. Evden 18 bin lira kira istiyordu. Depozito olarak da bir kira bedeli istiyordu. O parayı gönderdim kendisine ve ben buraya gelip beklediğimde kendisi gelmedi. Sonra aradım telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Sonunda engelledi" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! Seçici olacağı yazıyordu 4

Ev sahibi olduğunu iddia eden kişi kısa bir süre sonra bütün ilan sitelerinden daire ilanlarını ve fotoğraflarını kaldırdı ve daha sonrasındaysa kayıplara karıştı.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR"

Avukat Mustafa Zafer "Söz konusu gayrimenkul emlak sitelerinde olmayan bir yeri varmış gibi göstererek vatandaştan bir para alması nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur" dedi.

Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! Seçici olacağı yazıyordu 5

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise "Dolandırılmak istemiyorsanız ilk etapta sosyal medya platformlarından ev bulmayacaksınız" şeklinde konuştu.

Koca "İade talebi oluşturdum. Ancak bu iade talebi gerçekleşmedi" derken Avukat Mustafa Zafer ise "Bu suçun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis. Doğrulanmış olmayan emlak sitelerindeki o ilanlara 158 bin 460 liraya kadar idari para cezaları kesilebiliyor" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyorKüresel piyasalar karışık seyrini sürdürüyor
Gümüşten tarihi rekor geldi!Gümüşten tarihi rekor geldi!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kiracı Kira ev sahibi ilan kiralik ev kiralık daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.