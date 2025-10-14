Kiralık evi görmek isterken binlerce lirası gitti! 'Seçici olacağı yazıyordu'

İstanbul'da kiralık ev arayan bir vatandaş, ilan sitelerinde gezdikten sonra istediği gibi bir ev buldu. Telefonda konuştuğu ev sahibinin de her anlamda makul davranmasıyla, kapora karşılığında evi görebileceğini öğrendi. Bunun üzerine vatandaş kapora gönderdi. Ancak sonrasında hepsinin bir tuzak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

"VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETİ SÖZ KONUSU"

ATV Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Şu anda dijital platformda sahte resimlerle sahte ilanlar girilerek vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu" dedi. Kiralık ev tuzağıyla bir kişinin daha binlerce lirası buhar oldu. İddiaya göre; Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katındaki dairenin ev sahibi olduğunu iddia eden kişi bu daireyi kiraya vermek istedi. Bir internet sitesine binanın iç ve dış fotoğraflarını yükledi.

"O YÜZDEN KİRAYI UYGUN TUTTUĞU YAZIYORDU"

Mağdur Mahinur Koca "Şimdi internet sitesindeki bir uygulamadan, emlak uygulamasından kiralık daire araştırması yapıyorken buraya denk geldim. Ev sahibi olduğu yazıyordu. Kiracı konusunda seçici olacağı... O yüzden de kirayı uygun tuttuğu yazıyordu" ifadelerini kullandı.

"DEPOZİTO OLARAK BİR KİRA BEDELİ İSTİYORDU"

Mağdur kadın, ilanı uygun buldu, hemen telefona sarıldı. Ama bunların hepsi aslında bir tuzaktı. Koca "Depozito karşılığında evi gösterebileceğini, eğer anlaşamazsak da parayı iade edeceğini belirtti kendisi. Evden 18 bin lira kira istiyordu. Depozito olarak da bir kira bedeli istiyordu. O parayı gönderdim kendisine ve ben buraya gelip beklediğimde kendisi gelmedi. Sonra aradım telefonlarıma cevap vermemeye başladı. Sonunda engelledi" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Ev sahibi olduğunu iddia eden kişi kısa bir süre sonra bütün ilan sitelerinden daire ilanlarını ve fotoğraflarını kaldırdı ve daha sonrasındaysa kayıplara karıştı.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR"

Avukat Mustafa Zafer "Söz konusu gayrimenkul emlak sitelerinde olmayan bir yeri varmış gibi göstererek vatandaştan bir para alması nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur" dedi.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise "Dolandırılmak istemiyorsanız ilk etapta sosyal medya platformlarından ev bulmayacaksınız" şeklinde konuştu.

Koca "İade talebi oluşturdum. Ancak bu iade talebi gerçekleşmedi" derken Avukat Mustafa Zafer ise "Bu suçun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis. Doğrulanmış olmayan emlak sitelerindeki o ilanlara 158 bin 460 liraya kadar idari para cezaları kesilebiliyor" ifadelerini kullandı.