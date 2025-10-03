FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için detaylar öğrenildi. İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek. İşte detaylar...

Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek.

Kiralık Sosyal Konut Projesi nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu 1

KONUT STOKU YENİLENMEYE DEVAM EDİLİYOR

Deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.

KİRALIK KONUT İÇİN KONTENJAN AYRILACAK

Kiralık Sosyal Konut Projesi nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu 2

Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak.
Kiralık Sosyal Konut Projesi nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu 3

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

KRİTERLER BELİRLENECEK

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
Kiralık Sosyal Konut Projesi nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu 4

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.
Kiralık Sosyal Konut Projesi nde başvuru detayları belli oldu! Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu 5

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enflasyon verilerinden sonra sordu: "Nereye gitti bu dürümler?"Enflasyon verilerinden sonra sordu: "Nereye gitti bu dürümler?"
Ekotürk'ün satış bedeli belli oldu!Ekotürk'ün satış bedeli belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı emlak konut Kiralık Sosyal Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.