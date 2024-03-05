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Kirasını bu şekilde ödeyenler dikkat! Kritik ay başladı, hesaplar karşılaştırılacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 16:36
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Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecek. Kirayı elden veya bankadan vermek arasında fark var.

Kirasını bu şekilde ödeyenler dikkat! Kritik ay başladı, hesaplar karşılaştırılacak!

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira gelirlerine yönelik incelemelerinde hesaplar karşılaştırılacak. Yanlış ve eksik beyanlarda cezalar ise yolda. Kiranın elden verilmesi durumunda da ceza kesilebilir.

Halk TV'de yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, bu ay yoğunlaşarak kira gelirlerini çok yönlü incelemeye başlayacak. Nüfus kayıt sistemi, tapu kayıtları ve özellikle banka hesapları karşılaştırılarak, "diğer" tanımlamayla yapılan düzenli ödemelerin tümü kira ödemesi olarak değerlendirilecek.

HESAP SAHİPLERİNİN KİRA GELİRİ SORGULANACAK

Hesap sahiplerine kira geliri olup olmadığı sorulacak ve eksik veya yanlış beyan edenlere misli ile vergi ve ceza kesilecek. Vergi cezası hesabında, evin belediye rayici esas alınacak ve %5'i emsal kira bedeli kabul edilecek.

Bu bedel üzerinden gelir vergisi hesaplanacak ve bir kat vergi ziyanı cezası kesilecek. Kira geliri vergisiyle ilgili en çok merak edilenler;

Kiranın Maliye'nin tanımladığı yöntemlerle, banka hesabı veya posta çeki ile yapılması gerekiyor. İş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine yönelik olarak yayımlanan 268 ve 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre;

-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde; haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,

-İş yerlerinde, miktar sınırlaması olmaksızın iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle bu ödemeleri tevsik etmeleri zorunluluğu bulunmakta.

-Maliye, denetimi sırasında kira bedelinin düşük gösterilmesini kolaylıkla belirliyor ve geliri kendi yöntemine göre hesaplıyor. Düşük gelir veya hiç gelir gösterilmemesinde vergi cezası uygulanıyor. Düzenlemede istisnalar da var. Ancak, istisna yoksa, emsal kira bedeli belirleniyor ve bu rakam üzerinden vergi oluşturuluyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır.

KİRANIN ELDEN VERİLMESİ DURUMUNDA

NTV'de yer alan habere göre de kiranın elden verilmesi durumunda vergi cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Kiranın, Maliye'nin tanımladığı yöntemlerle tahsili gerekiyor. Bu yöntemlere uymayanlara vergi cezası kesilir.


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