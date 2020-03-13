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Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

EMLAK HABERLERİ  | 13.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Dün olduğu gibi bugün yine Kocaeli’nde ama bu sefer Körfez ilçesinde 1500 konutluk proje için kura çekilecek. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek 1500 isimden biri olmayı umut ediyor. İşte 1050 adet 2+1 ve 450 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

Kocaeli Körfez kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün dün olduğu gibi yine Kocali’nde gerçekleştiriliyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki toplu konut projesine başvuran binlerce kişi kura çekilişini ya canlı ya da Derince Spor Salonu’nda izleyecek. Koronavirüs nedeniyle kura çekimini internetten canlı izlemeyi tercih edenlerin arması bekleniyor.

KOCAELİ KÖRFEZ İLÇESİ 250 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Kocaeli Körfez canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 2+1 için 10.00, 3+1 için 13.00)

TOKİ Kocaeli Körfez canlı çekiliş - Twitter

KOCAELİ KÖRFEZ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 2+1 için 10.00, 3+1 için 13.00)

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