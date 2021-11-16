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Konut fiyatlarında rekor artış! Metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

16.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış eylül ayında da devam etti. Konut fiyatları Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylül'de Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı.

Konut fiyatlarında rekor artış! Metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, eylülde 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13,3 oldu.

TCMB'nin veri setine göre Eylül'de Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle Eylül'de Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi.

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3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 3,2 ve 2,0'lık artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 30,9 ve İzmir'de 34,8 yükseldi.(AA)

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zaten ev almak çoktan hayal oldu
ÜLKE DE HERŞEY ATES PAHASI OLDU ...
istanbulda 8 den aşağı yok

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