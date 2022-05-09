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Konut fiyatlarında 127 artış! İşte değer artışının en yüksek olduğu iller

09.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan 2022 yılı birinci çeyreğine ilişkin, ikinci el konut piyasası raporu açıklandı. Rapora göre, İstanbul’da konut fiyatları yüzde 147, Ankara’da 116, İzmir’de yüzde 119 arttı. Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL olarak belirlendi. Ayrıca en fazla değer artışının olduğu iller ise Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

Konut fiyatlarında 127 artış! İşte değer artışının en yüksek olduğu iller

Konut fiyatlarındaki artışlar ve satışlar devam ediyor. TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası Raporu" verileri açıklandı. Raporda yer alan ikinci el konut piyasasındaki artış ve konut fiyatlarında yaşanan artış da dikkat çekti. Rapora göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. İlk çeyrek itibarıyla Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün olurken, değer artışının en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

KONUT SATIŞI YÜZDE 22 ARTTI

Birinci çeyrekte, konut satış adedi geçen sene aynı döneme göre yüde 22 arttı.

2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre yüzde 41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış göstermiş oldu.

İKİNCİ EL SATIŞ TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 70'İ

İkinci el konut satışı toplam satışların yüzde 70’ini, kredili konut satışları ise %21’ini oluşturdu

Birinci çeyrekte 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre %39 azalırken, geçen sene aynı döneme göre ise yüde 24 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının %70’ini oluşturdu.

Birinci çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 21’ini oluşturarak 68 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 45 artış göstermiş oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 14 ARTTI

Birinci çeyrekte yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre %32 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artış göstermiş oldu.

Birinci çeyrek konut satış adetleri karşılaştırma

İstanbul’da konut fiyatları yüzde 147, Ankara’da 116, İzmir’de yüzde 119 arttı

57 bin 836 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının %18‘inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 147 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 12.102 TL oldu. Ankara’da 29 bin 328 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının %9’unu gerçekleşti ve konut fiyatları son 1 yılda %116 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 5.352 TL oldu. Konut satışlarının %6’sının gerçekleştiği İzmir’de 19 bin 112 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 119 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 9.448 TL oldu.

EN FAZLA STOK İSTANBUL’DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok adedi İstanbul’da olurken, 1. çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 308.402 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara’da 156.927 adet, İzmir’de ise 91.127 adet.

EN FAZLA DEĞER ARTIŞI MERSİN, AYDIN VE ANTALYA’DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan illerin sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya olduğu görülüyor.

Mersin’de konut fiyatlarında yıllık değer atışı %158, ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL. Aydın’da konut fiyatları son bir yılda %153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 11.204 TL. Antalya’da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı %148 ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 9.861 TL.

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