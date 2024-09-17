Konut fiyatlarında reel gerileme sürüyor: Yılın en yüksek aylık satışı gerçekleştirildi

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında arttı.

Fiyatlar reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 4,3, İzmir'de yüzde 2 artış gözlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla 27,1, 35,6 ve 32,4 yüzde oranlarında artış kaydetti.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Konut satışlarında Ağustos'ta 2024 yılının en yüksek adedine ulaşıldı.

YILIN EN YÜKSEK AYLIK SATIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir oldu.

Veriler ipotekli satışlarda gerileme eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Buna göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL SATIŞLARDA ARTIŞ, İKİNCİ EL SATIŞLARDA GERİLEME

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu.

İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu.

İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalışla 550 bin 296 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ AĞUSTOS'TA GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.