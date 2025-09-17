FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Konut için 'altın yıl' çıkışı! Rekor kırdı 'Ne olursa olsun ona yöneliyorlar'

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, temmuz ayı itibarıyla 2 milyon 129 kişiye ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. İNDER Başkanı Engin Keçeli, ulaşılan rekorda hem üretimin artmasının hem de mevsimsel şartların etkili olduğunu söyledi. Keçeli "Öncü veriler 2026'nın konut için altın yıl olacağını gösteriyor" dedi. Keçeli "İnsanlarımız ne olursa olsun, faiz yüksek de olsa birikimlerini konuta ya da altına yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Konut için 'altın yıl' çıkışı! Rekor kırdı 'Ne olursa olsun ona yöneliyorlar'

İnşaat sektöründe çalışan sayısı ilk kez 2 milyonu aşarak rekor kırdı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 1

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 2 milyon 129'a yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın temmuz ayına göre 143 bin 246 artmış oldu.

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 2

Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 199 ayda ilk kez 2 milyonu aştığı görüldü. Bundan önceki en yüksek seviye 1 milyon 913 bin 475 kişiyle geçen mayıs ayında kayıtlara geçmişti.

Temmuza ait açıklanan sayının 1 milyon 310 bin 199'unun bina inşaatında, 259 bin 21'inin bina dışı yapıların inşaatında, 430 bin 909'unun özel inşaat faaliyetlerinde çalıştığı görüldü. Bu 3 gruptaki yıllık artış oranı sırasıyla yüzde 9, yüzde 6,7, yüzde 4,7 oldu. Bina inşaatında çalışan sayısının ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi sektördeki canlılığı ortaya koydu.

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 3

"ÖNCÜ VERİLER 2026'NIN KONUT İÇİN ALTIN YIL OLACAĞINI GÖSTERİYOR"

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşılan rekorda hem üretimin artmasının hem de mevsimsel şartların etkili olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 civarında büyüdüğünü dile getiren Keçeli, "Bu büyüme de istihdamı tetikledi. İnşaat üretiminin artması, kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki konut üretimi gibi gelişmeler hem sektörümüzü büyüttü hem de sektörümüzdeki istihdamı artırdı." dedi.

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 4

Keçeli, ocak-ağustos döneminde ülke genelinde 1 milyona yakın konut satıldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde konuta ciddi şekilde ihtiyaç var. Barınma insanların en temel ihtiyaçlarından. İnsanlarımız ne olursa olsun, faiz yüksek de olsa birikimlerini konuta ya da altına yönlendiriyor. Bu yıla başlarken, 'satmaya mal bulamayabiliriz, stoklarımızda konut kalmayabilir' demiştik. Bazı gelişmeler bu beklentilerimizi ileriye atsa da en geç önümüzdeki yıl bunu görebiliriz. Öncü veriler 2026'nın konut için altın yıl olacağını gösteriyor. KKM bitti, enflasyon geriliyor, mevduat faizleri düşüyor. Bunların hepsi konuta artı yazacak."

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 5

"ÜRETİMDEKİ ARTIŞI HIZLANDIRMALIYIZ"

Engin Keçeli, bu gelişmeler karşısında talep artsa da son yıllarda konut arzının düşük seyrettiğini belirterek, istenilen düzeye bir türlü çıkılamadığını ifade etti.

Konut için altın yıl çıkışı! Rekor kırdı Ne olursa olsun ona yöneliyorlar 6

Yüksek talep ve azalan stoklar karşısında son aylarda konut arzı noktasında hareketlenme yaşandığını aktaran Keçeli, "Bu arzı hızlandırmalı, üretimi artırmalıyız. Buradaki önemli nokta talebin olduğu yerde, planlı üretim yapılması. İkincisi de ihtiyaca yönelik doğru malı üretmek. Mesela üniversite bölgesinde 1+1 daire yapmak. Artık terzi usulü çalışmalıyız." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısı
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.867,00
4.867,51
% -0.51
11:50
Ons Altın / TL
151.313,05
151.344,77
% -0.55
12:05
Ons Altın / USD
3.664,18
3.664,54
% -0.7
12:05
Çeyrek Altın
7.787,20
7.958,37
% -0.51
11:50
Yarım Altın
15.525,73
15.916,74
% -0.51
11:50
Ziynet Altın
31.148,81
31.736,14
% -0.51
11:50
Cumhuriyet Altını
33.250,00
33.753,00
% 1.69
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın İnşaat konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.