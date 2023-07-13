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Konut kredisi faizleri yüzde 4’ün üzerine yükseldi: Müteahhitler zam yapmak için beklemede: ‘Fiyatlarımızı yüzde 100 artırabiliriz…’

13.07.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışları azalırken, müteahhitler maliyet artışlarını yansıtmak için konut kredi faizlerinde düşüş bekliyor. Bu yılın ilk 5 ayında konut satışları yüzde 16.3 düşerken, inşaat maliyetlerinde artış sürüyor. İşçilik maliyetleri yüzde 104.8’e çıkarken, yetkililer konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in altına inmesi halinde fiyatları yüzde 100 artırabileceklerini söyledi.

Konut kredisi faizleri yüzde 4’ün üzerine yükseldi: Müteahhitler zam yapmak için beklemede: ‘Fiyatlarımızı yüzde 100 artırabiliriz…’

Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bankacılık sektöründe faizlerde hareketlilik başladı. İhtiyaç kredi faizlerinin yanı sıra kamu bankalarında taşıt ve konut kredi faizleri de artırıldı. Taşıt kredi faizi ise yüzde 1,67 seviyesinden aylık yüzde 2,45’e yükseltildi. Özel bankalarda ise konut kredi faizleri aylık yüzde 2,5 ile yüzde 4,09 arasına çekildi.

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KREDİ FAİZLERİ GERİ ÇEKİLİRSE KONUTA YENİ ZAM KAPIDA

Gazeteci Leyla İlhan’ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2023 İnşaat Maliyet Endeksi verilerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Verilere göre ilk 5 ayda inşaat malzemeleri fiyat artışında yaşanan yavaşlama ile yıllık artış yüzde 33,55’e inerken, asgari ücret ve deprem nedeniyle işçilik ücretlerinde artış yıl bazında yüzde 104,83’e geldi. Ancak müteahhitler konut kredilerinde aylık faiz oranlarının yüksekliği ve kredi kısıtlamaları nedeniyle satışlarda istenilen seviyeleri yakalayamadı. Bu nedenle henüz maliyet artışları fiyatlara yansıtılamıyor. Diğer taraftan faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesi halinde konut fiyatlarına yüzde 100’lük artış yapılacağı ifade ediliyor.

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1 METREKARE İNŞAATIN MALİYETİ 1300 DOLAR

Maliyet artışlarının sektöre etkisini değerlendiren sektör temsilcilerinden Abdülkadir Akkuş, “Asgari ücret bu yıl içinde iki kez artırıldı. Ayrıca deprem nedeniyle işçiler deprem bölgesine gidince yevmiyeler daha da yükseldi. Bir inşaat işçisinin günlük ücreti 500-600 TL olurken, bir ustanın günlük ücreti 1000 TL ile 1100TL’ye çıktı. Ayrıca dövizdeki artışa bağlı olarak başta demir ve çimento olmak üzere pek çok inşaat malzemesine zam geldi. 1 metrekare inşaatın maliyeti arsa hariç 650 dolar olurken, arsayı dahil ettiğimizde bu rakam 1300 dolara çıktı” dedi.

Ancak şu anda bu artışlarını fiyatlara pek yansımadıklarını da söyleyen Akkuş, “Halihazırda konutlarda kredi faizleri yüzde 2.5 ile 3 arasında ve verilen kredi miktarları sınırlı. Ancak konut kredi faizleri yüzde 1’in altına indiğinde biz de fiyatlarımızı yüzde 100 oranında artırabiliriz” diye konuştu.

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MALZEMEDE GERİLEME BEKLENMİYOR

Malzeme fiyat endeksini değerlendiren bir başka sektör temsilcisi Emrullah Yedikardeş ise deprem bölgesindeki konutlar için malzeme ve usta yönlendirilmesi nedeniyle malzeme ve usta bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Yedikardeş, “Örneğin deprem bölgesinde hızlı üretim için inşaat malzemeleri öncelikli olarak o bölgeye yönlendiriliyor. Biz burada verdiğimiz siparişleri teslim almak için uzun süreler beklemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla malzeme fiyatlarında gerileme olmasını beklemiyoruz” dedi.

Merkez Bankası Nisan 2023 Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye’de konutların m2 fiyatı 22 bin 841 TL olurken, İstanbul’da 35 bin 114 TL, Ankara’da 16 bin 800 TL, İzmir’de 26 bin 582 TL olarak gerçekleşti.


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Konut kredisi konut fiyatları

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