Konut kredisi indirimi gelmeden, fırsatçılığı başladı! Daire ilanındaki notu gören şaştı kaldı: "Fiyatı 1 milyon artacak"

Ev almak isteyenlerin konut kredilerinde faiz indirimi beklentisi Merkez Bankası'nın kararıyla adeta tavan yaptı. Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonunda faiz indirimine gitmesi sonrası gözler şimdi de konut kredilerine çevrildi. Kamuoyunda faiz indirimlerinin 2025 yılında devam etmesi konut kredilerinin düşeceği beklentisi oluştu.

KONUT KREDİSİ İNDİRİM SÖYLENTİSİ YETTİ, FIRSATÇILAR DEVREDE

Konut kredilerinde indirim olacağı beklentisi bile fırsatçıları harekete geçirmeye ise yetti. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki not görenleri hayrete düşürdü. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak." ibaresi fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya çıkardı.