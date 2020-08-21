Konut kredisi kaç yaşına kadar verilir? Konut kredisi yaş sınırı 2020! 65 yaş üstü konut kredisi veren bankalar!

Getirilen yeni uygulamalar ve bankaların sunduğu farklı kampanyalar ile beraber son dönemde yeni bir ev satın almak isteyen vatandaşlar konut kredisi alma yoluna başvuruyor. Ancak konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından ev kredisi kaç yaşına kadar verilir sorusu araştırılıyor. Bankaların konut kredisi yaş sınırı konusunda farklı uygulamaları bulunabiliyor. Bilindiği üzere bankaların konut kredisi başvuru koşulları değişkenlik gösterebilir. Yine de risk ve istihbaratında olumsuzluk olmayan ve gelirini belgeleyebilen vatandaşlar konut kredisi kullanabiliyor. Ancak bankalar tarafından konut kredi yaş sınırı uygulanabiliyor. Bu nedenle şimdi çok sayıda vatandaş kaç yaşına kadar konut kredisi verilir konusunu araştırıyor. Peki, yaşlılara konut kredisi veren bankalar 2020 yılında hangileri? İşte detaylar... Konut kredisi kaç yaşına kadar verilir? Pandemi sürecinde sunulan uygun faiz oranlarına sahip konut kredi imkanları nedeniyle çok sayıda vatandaş, konut kredisi çekme olanaklarını araştırıyor. Bu konuda en fazla sorulan sorulardan bir tanesi de konut kredisi yaş sınırı var mı sorusu oluyor. Bankaların sunduğu konut kredileri için konut kredisi yaş sınırı 2020 yılında da devam ediyor. Belirli bir yaşın üzerindeki kişilere konut kredisi kullandırılmıyor ya da vade konusunda sınırlama getiriliyor. Peki, konut kredisi en fazla kaç yaşına kadar verilir?

Genellikle bankalar tarafından sunulan konut kredisi için yaş sınırı maksimum 65 yaş olarak geçiyor. Ağırlıklı olarak konut kredisi kullanmak isteyen kişinin yaşının ve kredi vadesinin toplamının 70’i aşmaması bekleniyor. Bu nedenle ev kredisi kaç yaşa kadar veriliyor konusunda 65 yaş önemli bir sınırı işaret ediyor. Örneğin; 65 yaşındaki vatandaşların kullanabileceği kredi vadesi maksimum 5 sene olarak belirlenebiliyor. 65 yaş üstü nasıl kredi çekecek? Vatandaşların merak ettiği kredi çekerken yaş sınırı var mı sorusu bankadan çekilecek olan kredinin türüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle 65 yaş üstü maaşı alanlar kredi çekebilir mi sorusuna da cevap aranıyor. Emekliye konut kredisi verilir mi konusunda genellikle emekli kişinin yaşı ile orantılı şekilde bir vade imkanı sunuluyor. İhtiyaç kredisi gibi krediler için ise vade imkanları bankadan bankaya göre farklılaşarak esneklik gösterebiliyor. Aynı zamanda PTT 65 aylığı alan kredi çekebilir mi konusu da merak ediliyor. PTT, maaşını PTT’den alan emeklilere farklı imkanlar sunabiliyor. Buna göre acil nakit ihtiyacı bulunan emekliler, PTT’den bazı koşulları sağlamak kaydıyla emekli kredisi çekebiliyor. Kredi tutarı ile ilgili 80.000 TL gibi bir üst limit bulunurken aynı zamanda kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT’den alan emekliler yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra müşteri yaşı ile vade süresinin toplamının 85 yılı geçmemesi bekleniyor. Örnek vermek gerekirse; 80 yaşındaki bir kişi 6 yıl vadeli kredi yerine 5 yıl vadeli kredi alabiliyor.