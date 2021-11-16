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“Konut satışlarında faiz indirimi vatandaşın cebine yansımalı”

16.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüik verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara izledi.

“Konut satışlarında faiz indirimi vatandaşın cebine yansımalı”

Yurt içinde özellikle Ankara’da ve yurt dışında da markalı konut projelerine imza atan Ahmet Fırat konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fırat, “İnşaat ve gayrimenkul sektörü açısından 2021 yılı için küresel olarak değerlendirme yapıldığında, dikkat çeken en önemli unsurun hala pandemiden kaynaklı etkenler olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple, değişen tüketici ihtiyaçları, kapanmalardan dolayı evde daha sık vakit geçirmek durumunda kalan vatandaş ve ikinci bir unsur olarak, yılın ilk çeyreğinde artışa geçen konut faizleri, içinde bulunduğumuz inşaat sektörünü adeta vardavelası olmayan bir tekneye çevirmiştir” dedi.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ GÖZARDI EDİLMEMELİ"

Tüik raporlarına göre inşaat maliyet endeksinin, 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,54 arttığına dikkat çeken Ahmet Fırat, “İnşaat sektörü için ayakta ve dengede kalmak ne kadar zor olsa da, öncelik her zaman vatandaşın beklentisini karşılamak yönünde olmalıdır. Devletimiz özellikle pandeminin ilk zamanlarında vatandaşı düşünerek konutta faiz indirimine gitmiş ancak bazı müteahhitler bu durumu fırsata çevirerek ev fiyatlarına anında zam yapmışlardır. Burada özellikle konut üreticileri açısından vatandaşı ev sahibi yapmak birinci öncelik olmalıdır. Maliyetlerden taviz vermek gerekse bile bu öncelik vatandaşa verilmelidir” dedi.

Fırat “Geçtiğimiz ekim ayı sonunda kamu bankalarının uygulamış olduğu yeni bir faiz indirimi açıklanmıştı. Bu doğrultuda ticaret ve konut kredi faizlerinde ürün ve vadeye göre 200 baz puana kadar indirimler yapılmıştı. Biz de firma olarak bu karar açıklanır açıklanmaz, hali hazırda o hafta içerisinde önceden krediyle satışını yaptığımız dairelerimiz için bile faiz indiriminde belirlenen son rakamları baz aldık. Nakit sıkıntısı olan ve ev alacak vatandaşlar doğal olarak kredilere yöneliyor. Bu kapsamda sektörümüzü daha da büyütmek için bu tarz olumlu adımlar atmak ve kullanıcılarımızın güvenini kazanıyor olmak çok daha önemli bir kriterdir” diye ifade etti.

"ANKARA'DA KONUT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAME DİYOR"

Ahmet Fırat “Tüik verilerine göre eylül ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi de yüzde 0,41 oranında artış gösterdi. İşçilik endeksi ise yüzde 0,18 oranında azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,44 oranında artarken, işçilik endeksi ise yüzde 22,25 arttı. Konut fiyatları da bu bağlamda zamlanırken doğal olarak satışlarda da bu yılın ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti” diye belirtti.

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Türkiye’nin iller bazında en çok ikinci konut satışının yapıldığı Ankara’da, 2005 yılından beri markalı inşaat projelerine imza atan Fırat” Her zaman bir adım ötesini görerek önlem ve aksiyon alan firmamız nezdinde, 2022 yılını daha olumlu verilerle karşılamayı bekliyoruz. Yakın zaman içerisinde gerçekleşen faiz indirimi, gayrimenkul veya konut satış sektörünü hareketlendirecektir.

Mevduat faizlerindeki skalanın seyrindeki düşüş, bugün olduğu gibi, 2022’de de gayrimenkul piyasasını olumlu yönde etkileyecektir. Ankara’da da konut sektörü genel olarak büyüme arz ediyor. Biz de 2021 yılı için konuyu gündemimize erken vakitte alıp, sorun ihtiva eden bu konulara yönelik ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Sonuç olarak Velux Ankara projemiz de; inşa süreciyle paralel giden satış grafiği ile arzu ettiğimiz gidişatın göstergesi niteliğindedir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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