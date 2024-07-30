Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Yüksek faiz oranları ve fiyatlar nedeniyle emlak sektöründe durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluğu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar da harekete geçti. Gayrimenkul sektörü uzmanları da Anadolu’da kampüs ve hastanelere yakın yerlerde 1,5 milyon TL’ye, kira getirisi 10-15 bin TL olan 1+1 dairelerin yatırım için en uygun konutlar olduğu tavsiyesinde bulundu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, elinde peşinat olan konut yatırımcılarının arayışları devam ediyor. Son dönemde fiyatlarda artış hızının yavaşlayarak enflasyonun gerisinde kalması, nakdi bulunan konut alıcıları tarafından fırsat olarak görülüyor.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre mayısta ortalama konut metrekare fiyatı, Türkiye genelinde 33 bin 360 TL olmuştu. Yıllık fiyat artışı da yüzde 45 şeklinde gerçekleşmişti.

Gayrimenkul sektör temsilcileri konut sektörünün eski günlerine dönebilmesi için faiz oranlarında düşüş ve alım gücünde yükselme yaşanması gerektiğini, bunların da kısa vadede gerçekleşmesinin zor göründüğünü ifade ediyor. Uzmanlar, yatırım için konut arayanların fiyat, lokasyon ve kira getirisi gibi kritik faktörlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

BU DAİRELERİ DİKKAT

Bugün Anadolu’daki şehirlerde, üniversite kampüsleri veya şehir hastanelerine yakın yerlerde, 1,5 milyon TL civarında 1+1 dairelerin bulunduğunu belirten Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ise “Bunların kira getirisi 10-15 bin TL arasında değişiyor. Geri dönüşü 10 yıl civarında olan bu daireler, kira çarpanı açısından cazip ve bu anlamda yatırım fırsatı sunuyor” görüşlerini dile getiriyor.