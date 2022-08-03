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Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia! Anadolu’ya göç başladı: En az 4 milyon kişi…

03.08.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılık konut ve kira fiyatlarındaki artış devam ederken enflasyonun yüzde 80’i bulmasıyla ters göç riski ortaya çıktı. Özellikle İstanbul’da yüzde 170 artış olan kira fiyatlarından sonra birçok memur, maaşa denk gelen kiralar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle görece ucuz Anadolu kentlerine tayin istiyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin çok çarpıcı bir yoruma imza atarken, metropol şehirlerin boşaltılacağını ve İstanbul’dan en az 4 milyon kişinin göç edeceğini dile getirdi.

Konutta yüksek fiyat sorunu için flaş iddia! Anadolu’ya göç başladı: En az 4 milyon kişi…

Konut fiyat artışında rekor serisi mayıs ayında da devam etti. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6'ya yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 41,1 oranında artış gösterdi.

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İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 165,4

TCMB verilerine göre aylık fiyat artışı İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9 ve İzmir'de yüzde 11,5 oldu. Yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 oranlarında artış yaşandı.

Ancak rekor kıran konut fiyatlarındaki artış için hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada binlerce kişinin kira öder gibi ucuz konuta ulaşacağını açıkladı. Bu kapsamda TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni konut yapacak. Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlanacak.

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ENFLASYON EN ÇOK KONUT KİRALARINDA HİSSEDİLİYOR

Ancak yüzde 80’i aşan enflasyon rakamları büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok daha sert hissediliyor. Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de konut kiraları oldu. Haziran ayı itibariyle ortalama kiralar son bir yılda Muğla’da yüzde 73 artarak 14 bin 937 TL’ye, Antalya’da yüzde 310 artarak 10 bin 397 TL’ye ve İstanbul’da yüzde 168 artarak 8 bin 107 TL’ye çıktı.

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MEMUR ANADOLU’YA TAYİN İSTİYOR

Yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye genelinde en yüksek kira bedeline sahip olan Muğla, Antalya ve İstanbul gibi kentlerden, doğu illerine kira kaynaklı göçe yol açtığı belirtiliyor. Bu kapsamda kamu çalışanları, maaşa denk gelen kiralar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle görece ucuz Anadolu kentlerine tayin istiyor. Sağlık ve eğitimde endişe büyükken sektör temsilcileri göçün yaşandığı bu kentlere yeniden cazibe kazandırmak için lojman yapımı, kira desteği, kooperatif modeliyle kiralık ev yapımı veya öğrenci yurdu gibi yetişkinlerin kalabileceği yurtların yapılması gerektiğini ifade etti.

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“4 MİLYON KİŞİ İSTANBUL’DAN GÖÇECEK”

Konut fiyatlarındaki ve kiralarındaki yükselişi değerlendiren Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise konuya ilişkin çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Şu an yaşanan durumun daha iyi günler olduğunu ifade eden İslam Memiş, konut fiyatlarındaki artışa da dikkat çekerek göç uyarısında bulundu. Son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyondan dolayı ev almakta zorlanan vatandaş kiralık evlere yönelirken, fırsatçıların uyguladığı kira politikasını da eleştirdi. Memiş, nakitsiz neslin ortaya çıkacağını belirtti. Memiş, "Metropol şehirler boşaltılacak. En az 4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek" dedi.


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