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Kredi ile ev alma dönemi bitiyor! TÜİK duyurdu: Konut satışları dibe vurdu

16.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 olarak kaydedildi. Yabancıya konut satışında da yüzde 42'lik gerileme görüldü.

Kredi ile ev alma dönemi bitiyor! TÜİK duyurdu: Konut satışları dibe vurdu

Eylül'de konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 geriledi. Eylül'de toplam satışlar 102 bin 656 oldu. Ağustos ayında da konut satışlarında yıllık gerileme yaşanmıştı. Eylül ayında toplam satışlar aynı zamanda üç ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

EMLAK (40)

Sıkılaşma döneminde faiz oranları yükselirken ipotekli satışların da zayıf seyri devam etti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu.

İLK EL SATIŞLARDA GERİLEME

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 268 bin 597 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 72 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 631 bin 477 olarak gerçekleşti.

EMLAK (41)

RUSLAR TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.


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konut satışları

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