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Kripto paralardaki gerilimden sonra kıymeti anlaşıldı: Konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32 arttı

24.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında arttı" dedi.

Kripto paralardaki gerilimden sonra kıymeti anlaşıldı: Konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında arttı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesine yönelik olarak hazırlanan konut fiyat endeksi son bir yılda yüzde 32 oranında artarak tarihi bir rekor kırdı. Kalite etkisinden arındırarak ülke genelini kapsayacak şekilde belirlenen bu oran için reel artış oranı ise yüzde 13,6 oldu. BDDK verilerine göre ise konut kredileri hacmi 275 milyar 390 milyon TL seviyesinde” diye konuştu.

Verilere göre Türkiye genelinde birim metrekare fiyat ortalamasının 4 bin 150 lira seviyesine yükseldiğini belirten ve bazı şehirlerden örnekler veren Özelmacıklı, “Üç büyükşehir için birim fiyat ortalamalarına baktığımızda İstanbul 6 bin 447,2-TL/m2 ile ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 5 bin 26,2-TL/m2 ile İzmir, 3 bin 84,5-TL/m2 ile Ankara takip ediyor. En çok artış gösteren iller ise yüzde 45,8’ile Aydın, Denizli ve Muğla iken, yüzde 41,9 artış ile Antalya, Burdur, Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa oldu” ifadelerini kullandı.

"GAYRİMENKUL EN KIYMETLİ HYATIRIM ARACI"

Kripto para piyasalarında yaşanan sert gerilemeler sonrasında da güvenilir yatırımın öneminin anlaşıldığını belirten Özelmacıklı, “Gayrimenkul gerek barınma, gerekse de gelir ve yatırım için öncelikli bir yatırım aracıdır. Bu çerçevede nasıl menkul kıymet yatırımlarında yatırım danışmanları kullanılıyor ise, gayrimenkul yatırımlarında da profesyonel yatırım danışmanları tercih edilmeli” dedi.

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"SEKTÖREL SAYILARI PAYLAŞTI"

Gayrimenkul sektörüne ilişkin önemli veriler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Yetki belgesi alan işletme sayısı 34 bine yaklaştı. Bunun yanı sıra Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi alan kişi sayısı da 62 bini geçti. Sektör açısından bakıldığında emlakçılık 100 bine yakın istihdam sağlayan bir sektör olarak büyümeye devam ediyor” dedi.

Kaynak: İHA

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TCMB Kripto para
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