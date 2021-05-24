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Çin'in baskısına kripto para madencilerinden çarpıcı karar: Faaliyetlerini durdurdular

24.05.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Beijing'in bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından Çin'deki faaliyetlerini durdurdular.

Çin'in baskısına kripto para madencilerinden çarpıcı karar: Faaliyetlerini durdurdular

Kripto paraların değerleri, kripto varlıklarda denetimin sıkılaştığına işaret eden bu gelişmelerin ardından geriledi.

YÜZDE 70'İ ÇİN'DE GERÇEKLEŞİYOR

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları Cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin %70'inin Çin'de gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.

Kripto para borsası Huobi'nin bir parçası olan Huobi Mall bugün kripto madenciliği hizmetlerini Çin'deki müşterileri için durdurduğunu ve ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı.

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BTC.TOP da düzenlemelerin yarattığı belirsizlikleri gerekçe göstererek Çin'deki faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, HashCow ise bitcoin madenciliği için yeni ekipman alımını durduracağını açıkladı.

Bitcoin Çin'in son adımından sonra tüm zamanların en yüksek seviyesinden %50 gerilemiş oldu. Bitcoin kayıplarının bir kısmını toparlamadan önce Pazar günü neredeyse %17 geriledi.

Diğer yaygın kripto paralardan ether 12 gün önce gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %60 gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesinde seyretti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çin in gözünü bir avuç toprak doyursun. hiç gözleri doymuyor. hep bana rabbena diyorlar.
Ya adamlar bunda 1 ay once bazi bolgelerinde kapatmalarinda biraz gelinen durum belli idi...

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