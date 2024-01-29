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Loft daire nedir? Özellikleri nelerdir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
18.01.2024 18:31 | Son Güncelleme:
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Yaşadığımız yapının içimize sinmesi ve tarzımızı yansıtması son derece önemlidir. Son zamanlarda mimari tasarım alanındaki gelişmeler ile birlikte hayatımıza birçok farklı daire kavramı girmiştir. Loft daire de bu kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk kez Amerika’da görülmeye başlayan ve bilinen standart dairelere benzemeyen bu daireler, pek çok farklı amaç için tercih edilmektedir. Peki, loft daire nedir ve özellikleri nelerdir?

Loft daire nedir? Özellikleri nelerdir?

Loft daireler, dünyanın pek çok farklı noktasında evsizliğe çözüm üretmek için tasarlanmış olan mimari yapılardan biridir. Günümüzde pek çok kişinin tercih ettiği dairelerden biri olan loft dairelerin tarihi geçmişi ise 1970’li senelere kadar uzanmaktadır. Çoğunlukla şehir merkezlerinde rastlanılan bu daireler, özellikle sanatçılar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.

Loft daire nedir?

Şehir merkezlerinde bulunan depo, fabrika, üretim ve benzeri endüstriyel hizmet vermiş binaların konuta dönüştürülerek, insanların yaşaması için tasarlanması sonucu ortaya çıkan daire, loft daire olarak tabir edilmektedir. Bu bağlamda loft daire ne demek konusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Eskimiş ve artık hizmet sunmayan endüstriyel yapıların yeniden kullanıma sunulması için birtakım restorasyon çalışmalarından geçmesi gerekmektedir. Bu restorasyon çalışmaları ilk defa Amerika yapılmış ve ortaya loft tipi daire denilen konutlar çıkmıştır. Loft sözcüğü İngilizce bir kelime olarak bilinir. Türkçe karşılığı ise çatı katı olarak karşımıza çıkar.

Loft daire özellikleri nelerdir?

Artık kullanılmayan yapıların restore edilerek yeniden kullanıma sunulması ev ihtiyacını karşılamak adına yapılan önemli bir mimari çalışmadır. Bu mimari çalışmalardan biri de birçok kişi için yaşam alanı manasına gelen ve klasik dairelerden oldukça farklı olan loft dairelerdir. Loft daireleri bilinen dairelerden ayrı tutan birçok önemli fark vardır. Loft dairelerin temel özellikleri genel olarak şu şekildedir:

  • Yapımında endüstriyel malzemelerin kullanılması
  • Pencerelerin normal dairelere kıyasla daha büyük olması
  • Yüksek tavana sahip olması
  • Yüksek tavanın ihtiyaç hâlinde bölünerek asma kat eklenebilir özellikte olması
  • Geniş ve açık plana sahip olması
  • Klasik dairelere kıyasla daha pahalı olması

Loft daire nasıl olur?

Son zamanlarda oldukça popüler olan bu dairelerin en önemli niteliklerinden biri yüksek tavana sahip olmasıdır. Tavanların yüksek ve geniş olmasıyla birlikte büyük pencerelerin de varlığı güneş ışığının içeriye daha fazla girmesinde etkilidir. Tavan çok geniş olduğundan arzu edilirse asma kat yapılabilir ve bu kat ayrı bir oda hâline getirilebilir. Bu dairelerin kimisinde Fransız balkon çeşidine rastlamak mümkündür. Ayrıca konum olarak şehir merkezinde bulunduğundan alışveriş yerlerine ve ulaşım araçlarına yakın olma özelliğini taşımaktadır.

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loft daire
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