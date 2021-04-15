Mart ayında 111 bin 241 konut satışı yapıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. TÜİK, MART AYI KONUT VERİLERİNİ PAYLAŞTI İpotekli konut satışları Mart ayında 21 bin 815 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi ve ekonomistlerin cevabı Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 426 konut el değiştirdi Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu. Mart ayında 33 bin 365 konut ilk defa satıldı Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi. Sezonun ilk karpuzu çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı! İkinci el konut satışlarında 77 bin 876 konut el değiştirdi