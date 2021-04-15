Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi ve ekonomistlerin cevabı

Ancak Kavcıoğlu ne kadar daha önceki yazılarında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını savunsa da, geçtiğimiz hafta yatırımcılarla toplantılarında enflasyonun şu anda bulunduğu seviyenin sıkı politika gerektirdiğini ifade ederek, faizlerin erken indirileceği endişelerini kısmen yatıştırdı. Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti. MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ? Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Reuters'ın görev değişimi öncesi yaptığı son ankette ise ilk indirimin üçüncü ya da dördüncü çeyrekte yapılacağı hatta 2021'e kalabileceği öngörülüyordu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İŞKUR ile 2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %15 seviyesinde bulunurken, tahminler %10 ila %20 bandında yer alıyor. Erdoğan'ın 20 Mart Cumartesi, günün erken saatlerinde yayımlanan bir kararnameyle Ağbal'ı görevden alması Türk varlıkları üzerindeki satış baskısını artırmıştı.

Kavcıoğlu'nun atanmasıyla TL bir haftada %12 civarında değer kaybetmiş ve BIST100 endeksi 2008 küresel finansal krizinden beri en büyük günlük düşüşü yaşamıştı. Erdoğan'ın sık sık faizlerin düşmesi gerektiği konusundaki açıklamalarıyla bağımsızlığı hakkında şüpheler oluşan Merkez Bankası'nın kredibilitesi ise iki yıl içerisinde üçüncü başkanın da aniden görevden alınmasıyla büyük bir darbe daha almıştı. "TÜRKİYE DÜŞÜK FAİZ KONUSUNDA ZORLANABİLİR" "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz konusundaki isteğini yerine getirebildiği sürece, Kavcıoğlu görevde kalacaktır," diyen Capital Economics gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, "Ancak bu polikaya sadık kalmanın 2021 sonuna doğru ve 2022'de giderek zorlaşacağını düşünüyoruz." MUFG'nin bir araştırmasına göre yabancı yatırımcılar Kavcıoğlu'nun atanmasından sonraki hafta içerisinde yaklaşık $1.9 milyar değerinde devlet tahvili ve hisse satarak, 2006'dan beri Türk varlıklarından en hızlı çıkışı gerçekleştirmişlerdi. Ford Otosan, yarı iletken tedariki sorunları nedeniyle üretim duracak "ENFLASYON NİSAN AYINDA YÜKSELEBİLİR" Liradaki değer kaybının bir kısmı Mart ayında %16.19 seviyesinde bulunan enflasyona yansımış olsa da Nisan ayında enflasyonun daha da yükselmesi bekleniyor ve bu durum Merkez Bankası'nın faiz indirmesini daha da zorlaştırıyor.