Onlarca ilde ucuza konut ve işyeri! 50 bin TL'den satılıyor

Pandemi dönemi gayrimenkul piyasalarını alt üst etti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden ev almak neredeyse pek çok vatandaş için hayal oldu. Satılık evlerin dışında kiralar da aldı başını gitti. TOKİ’de ise uygun fiyatlı ev satışları vatandaşların hayallerine yaklaşmasını sağladı. Sizler için cebinize uygun 50 bin TL’ye kadar düşen ev ve işyerlerini bir araya getirdik. İşte uygun fiyatlı gayrimenkullerin bulunduğu o iller…

TOKİ’NİN KAMPANYALI SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Artan konut fiyatlarının ardından TOKİ’nin devam eden satışlarına vatandaş büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin ev sahibi olduğu TOKİ ile 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle konut ve işyerinin satışı için harekete geçti. Çeşitli metrekareler ile 1+1’den başlayan 1380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak.

60 VEYA 180 AYA KADAR VADE YAPILIYOR

TOKİ’de açık artırma ve kura yolu ile satışa çıkarılan evlen yüzde 25,40 veya 50 peşinat ile 60 aydan 180 aya kadar vadelendiriliyor. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Ziraat Bankası veya Halk bankası aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Başvurular ise bu bankaların tüm şubelerinde gerçekleştirilebiliyor.

50 BİN TL’DEN BAŞLAYAN KONU VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER

İstanbul Kayabaşı - Başakşehir - Ataşehir - Gaziosmanpaşa 22 konut + iş yeri Fiyat 188 bin TL'den başlıyor

Ankara Mamak-Çubuk-Sincan- Altındağ- Kahramankazan- Temell: 18 işyeri 91 bin TL’den başlıyor

İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor.

Bursa Orhangazi: 2 konut 194 bin TL’den başlıyor.

Balıkesir: 6 işyeri ve konut 102 bin TL’den başlıyor.

Bolu-Mengen- Seben: 5 işyeri ve konut 140 bin TL’den başlıyor.

Adana Yüreğir: 3 işyeri fiyat 180 bin TL’den başlıyor.

Afyonkarahisar Dinar: 1 işyeri fiyatı 245 bin TL

Burdur Gölhisar: 1 işyeri 117 bin TL’den başlıyor.

Amasya Suluova- Merzifon: 1 işyeri+1 konut 150 bin TL’den başlıyor

Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli: 2 konut fiyatlar 185 bin TL’den başlıyor

Bingöl- Adaklı: 1 konut fiyat 178 bin TL’den başlıyor.

Bitlis - Merkez 4 iş yeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor.

Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor.

Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor.

Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor.

Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor.

Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor.

Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve iş yeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor.

Van Erçiş 58 iş yeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor.

Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor.

Zonguldak Merkez 1 iş yeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor.

Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor.

Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor.

Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor.

Elazığ Merkez 15 iş yeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor.

Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor.

Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor.

Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor.

Gaziantep Şehitkamil 2 iş yeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor.

Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor.

Karaman Merkez 6 iş yeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor.

Kars Sarıkamış 3 iş yeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor.

Kayseri Merkez 1 iş yeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor.

Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor.

Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + iş yeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor.

Konya Meram - Karapınar 19 konut + İş yeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor.

Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor.

Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor.

Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor.

Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor.

Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 iş yeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor.



