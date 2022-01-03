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  4. SON DAKİKA | 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren rakamları TÜİK duyurdu

SON DAKİKA | 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren rakamları TÜİK duyurdu

03.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kritik rakamları TÜİK duyurdu. Saat 10.00'da açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Ocak ayında kira artışı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 olarak gerçekleşti. İşte 2022 ocak ayı kira artış oranlarıyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | 2022 Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren rakamları TÜİK duyurdu

Son dakika: Yeni yılın ilk kira artış oranı belli oldu. 2022'ye girilmesiyle beraber milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği TEFE TÜFE 2022 Ocak kira artış oranı zammı açıklandı. Saat 10.00'da açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı.

SON DAKİKA | 2022 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Aralık 2021 enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da resmen duyurdu. TÜİK 2021 enflasyon oranını aylık %13.58 ,yıllık ise %36.08 olarak açıkladı.

2022 OCAK KİRA ZAMMI AÇIKLANDI

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Son Dakika: 2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?Son Dakika: 2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

kıra

2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

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TÜFE
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