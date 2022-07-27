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  4. Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

27.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayına işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi duyurdu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak.

Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

Son dakika haberi: Türkiye'de 81 ilde başlayacak projeyi Bakan Kurum duyurdu! Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılan Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİMİZİ DUYURACAĞIZ"

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne satır başları:

  • İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.

  • Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.

  • Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.
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Murat Kurum
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