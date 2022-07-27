Son dakika: Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

Son dakika haberi: Türkiye'de 81 ilde başlayacak projeyi Bakan Kurum duyurdu! Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılan Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne satır başları:
İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.
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