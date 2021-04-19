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Son Dakika Bakan müjdeyi verdi: TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

19.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum son dakika açıklama yaparak, TOKİ borçlarının tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyeceklere yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu.

Son Dakika Bakan müjdeyi verdi: TOKİ borcunu peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim!

TOKİ peşin ödeme ya da erken ödeme indirimi yaparak, TOKİ'den ev alan vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu bir açıklama ile indirim başlatılacak.

TOKİ YÜZDE 20 İNDİRİMİ 21 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını söyledi. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

KAMPANYADAN FAYDALANMA ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

iHA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu ne demek ?? devletin kasası tam takır demek!! 128 milyar dolar uçup giymeseydi bunlar olmazdı
SAYIN BAKAN MİLLETE PARAMI KALDI
Toki nin kime hizmet ettiğini anlamış değilim. Gariban fakir fukaraya uygun ev yapacağına, gidiyor 300-500 bin liralık ev yapıyor. Kaç kere baş vurdum ama mslesef ne çıktı nede diğerlerine gücümüz yetti.

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