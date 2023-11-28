SON DAKİKA | Devlet o evlere el mi koyacak? Kentsel dönüşümdeki rezerv alan tartışmaları için Bakan Özhaseki net konuştu: Kimsenin malında gözümüz yok!

Son dakika: Kentsel dönüşümde 'rezerv alan' tartışmalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den açıklama geldi. Devletin belirlediği alardaki evlere el koyabileceğine yönelik iddialara yanıt veren Bakan Özhaseki, "Rezerv alanı dediğimiz yerler boş alanlar veya kamu alanları olacak. Mevcut yasadaki yeni yerleşim alanı tabirinde yerleşim alanları rezerv alanı sayılmayacak. Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle;

"100 BİN KONUTA YAKINDA YAPACAĞIZ"

"14 milyon insan depremden zarar gördü. 1000 yıllık Anadolu medeniyetinde karşımıza gelebilecek en büyük belaydı bu. Herkes yardım etti, herkes koştu. Gelinen son noktada 179 bin kadar rezerv alanda inşaata başladık. Boş hazine arazilerinde zemin sorunu olmayan yerlerde bulabildiğimiz alanlarda ihale yapıp inşaatlara başladık. 9 şiddetinde depreme dayanıklı köy konutları yapılması kararı çıkmıştı, onun da ihaleleri çıktı, 100 bin konuta yakında yapacağız.

Yılbaşından önce 46-47 bin civarı konutu teslim edebileceğiz. Ne zaman başlamışsak bir yıl sonra teslim ediyoruz.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN DE HAK SAHİBİ OLARAK 1,5 MİLYON LİRA PARA VERECEĞİZ"

Orta hasarlı binalar için yıkım olacak, yeni bina verin diyorlarsa tamam. Onları ağır hasarlı gibi göreceğiz, yeni evlerini vereceğiz. Yerinde Dönüşüm için de hak sahibi olarak 1,5 milyon lira para vereceğiz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYIN 29'UNA KADAR MÜRACAAT EDİLİRSE..."

Güçlendirme için önce rapor almak lazım, uygun şekilde statikleri hazırlayıp belediyeye müracaat etmek lazım. Önümüzdeki ayın 29'una kadar müracaat edilirse Nisan ayı başına kadar raporlar getirilirse inşaata başlanacak. Bazı itirazlar da oluyor. Heyelanlı bölge var Kahramanmaraş'ta, izin vermek heyelan geldiğinde bunların ölümüne neden olur. Güçlendirme noktasında zorluğu oluyor, rapor alması, hesaplarının yapılması, belediye müracaatına kadar yorucu süreç var. Tercih vatandaşta. Vatandaş kolonu patlamış binayı sıvayıp boyuyor, az hasara alınmasını istiyor. Kim diyorsa ki dosya açılıp bakılıyor, şahsi kanaatimi sorarsanız ağır hasara atıp yeni ev vermek lazım. Tercih kendilerinin.

"KİMSENİN MALINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Milletin evlerine bakanlık el koyup ne yapacak? Türkiye'de bir cenah olayı ideolojik çerçevesinden bakıp, ısrarla muhalefet olsun diye birşeyi yalan yanlış söylemeye devam ediyor. Kimsenin malında gözümüz yok. Mevcut kullandığımız alanlar içinde varsa rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Rezerv alan olarak ilan ettiğimiz yerler boş ve kamu arazileri. Kamu alanı varsa, burayı biz rezerv alan ilan edelim istiyoruz. Herhangi bir yerde karot örneği alıp depreme dayanıksız olduğunu kesinleştirmişseniz, burayı yönetelim diyorsa, vatandaş da yüzde 50'den fazlası istiyorsa işe başlıyorsunuz. Yüzde 50+1 şartı getirildi. Yarıdan bir fazlası konutları değiştirin diyorsa, onun kendine has prosedürü var, o işlem devam edecek.

Arazi arz etmezseniz bir anda anlaşmalar yüzde 50'ye gidiyor. Toprak sahibi yüzde 50'sini alınca inşaat maliyeti yüzde 100 artıyor."





