Son dakika haberi: Orta gelirliye konut projesinde tüm ayrıntılar belli oldu! Konut kredi faiz oranları düşüyor işte örnek ödeme tablosu

Son dakika: TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, orta gelir grubuna hitap edecek düşük kredi faizli yeni bir konut projesi kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları bugün belli oldu. Son şekli netleştirilen 'Yeni Evim' konut kampanyası için Ankara'da ekran karşısına geçen Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı. Bakan Nebati kâr/faiz oranlarının yüzde 0,69'dan başlayacağını açıkladı. Azami vade süresi 15 yıl olacak. Proje kapsamında Türkiye gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından 3 bölgeye ayrıldı. Buna göre İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olarak belirlendi. 'Yeni Evim' kampanyasına başvurular 16 Ocak tarihinde başlayacak. Kredi faiz oranlarının açıklanması sonrasında 'Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları ne oldu?' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

SON DAKİKA: 'YENİ EVİM' PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İşte Bakan Nebati'nin 'Yeni Evim' programına dair açıklamalarından öne çıkan noktalar:

Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

İŞTE PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kâr payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

25 MİLYAR TL'LİK FİNANSMAN DESTEĞİ

İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

BİTMİŞ VE DEVAM EDEN PROJELERDEN YARARLANILABİLECEK

Bakan Kurum ise konuşmasında şunları kaydetti:

İlk etapta 100 bin ailemizi ev sahibi yapacağız.

Bankalarımız uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek. Vatandaşlarımız Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecek. Belli bir oranda tamamlanmış projelerden de, devam eden konutlardan da faydalanabilecekler.

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde yapılan tüm projeler bu kampanyaya dahil.

Kampanyamız 16 Ocak tarihi itibarıyla başlayacak.

el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek, tüm konutlar 1. el olacak.



KREDİLER 3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KULLANILABİLECEK

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir. Birincisi, tamamlanmış konutlar. İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Açıklanan 0,69 faiz oranı ile 180 ay vadeli 100 bin liralık kredi için toplam geri ödenecek tutar 971 liralık taksitle 174.780 TL olacak. Aynı şartlarda 500 bin liralık kredi için 4.859 liralık aylık taksite karşılık toplamda 874.620 TL ödeme yapılacak. 1 milyon lira için aylık taksit ödemesi 9.718 lira olurken, toplam tutarın ise 1.749.240 lira olacağı hesaplandı.

