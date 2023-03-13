SON DAKİKA: Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Bakan Kurum duyurdu, TOKİ İstanbul konutları için kura tarihi belli oldu

Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ İstanbul kuraları için tarih belli oldu! Tuzla'da, Çatalca'da, Silivri Selimpaşa'da, Arnavutköy'de, Başakşehir'de ve Esenler'de yapılacak 50 bin TOKİ dairesi için takvim belirlendi. Kura çekimi 16 Mart'ta başlıyor. TOKİ İstanbul kuraları için son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor...

SON DAKİKA: TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Son dakika haberi: İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekimleri 16 Mart'ta başlıyor. Buna göre Tuzla'daki dairelerin kura çekimleri 16 Mart ile 29 Mart arasında yapılacak. 30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan arasında ise Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kuraları çekilecek.



