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Son dakika: İkinci el konutlar için yeni çalışma: Bakan Nebati duyurdu: 'Bankalar ile görüşüyoruz...'

11.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Orta gelirliye yönelik düzenlenen Yeni Evim kampanyasına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut fiyatlarına ilişkin tüm verilerin ellerinde bulunduğunu ve fırsatçıların radarlarında olduğunu dile getirdi. İkinci el konutların ise bu kampanyaya dahil olmayacağını belirten Nebati, bankalarla görüşerek yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Nebati, "son noktaya geldiğimizde belirlenen faiz oranlarıyla ikinci el konut konusuna girilebilir" dedi.

Son dakika: İkinci el konutlar için yeni çalışma: Bakan Nebati duyurdu: 'Bankalar ile görüşüyoruz...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan orta gelirliye yönelik 'Yeni Evim' projesinin ardından Bakan Nebati ikinci el konutlarla ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

İŞTE NEBATİ'NİN KONUŞMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

  • İki konut kampanyası düzenlendi. Bir tanesi TOKİ'nin düzenlemiş olduğu yüzyılın kampanyasıydı. Bu kampanya sayesinde özellikle de asgari düzeyde konuta ulaşımda zorluk çekenlere kapı aralamış olduk. İkinci kampanyayı uzun süren çalışmalar sonucunda sonuca getirip ilan ettik. Şartları izah ederek ortaya koyduk. Amacımız, zaman zaman bu kampanyaları yapıyoruz. Konut üreticileriyle de kampanya yaptık. Bunu sadece faiz kampanyasına dönüştürmeyelim, finansal bir mimari olsun. Özellikle de orta gelir seviyesindeki vatandaşlar konuta ulaşırken bunu kalıcı olarak bilsin, üretici de önünü görsün. Mortgage'ın bir uygulamasını da gerçekleştirmiş olalım. 15 yıl vade yaptık. Orta gelir seviyesindeki vatandaşların konut fiyatlarında yükseliş oldu. İlk yıllardaki taksitlerin ödenmesi konusunda kolaylıklar getirdik. Faizi asgari seviyeye getirdik.

  • Daha önceki kampanyalarda konut fiyatları yükseldi, konuta ihtiyacı olmayanlar aldılar, evini satanlar da paraları dövize yatırdılar. Konut fiyatlarının yükselmesi için kimlerin niçin yaptığını radarla takip altına almış olduğumuz için internet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyatlandırma bizim elimizde. Bunu yapmayın diyoruz. Bizim amacımız konuta ihtiyacı olan vatandaşların konut alabilmeleri. İlk 3 yıl kendisi kirada oturuyormuş gibi taksit belirledik. Hazine Bakanlığı olarak faizin büyük kısmını üstlenmiş olacak. 5 yıl da satılmayacak.

  • Bizim konut ihtiyacı olanlar bizim için önemli olan. Konut ihtiyacını giderenler üretimi de tetiklemesi lazım. Üretimin gerçekleştirilmesi arzın olması lazım. İkinci elle ilgili ilk başladığımızda ikinci ele vermeyelim. Önce ihtiyacı olanlar ihtiyacı gidersinler.

İKİNCİ EL KONUTTA YENİ KAMPANYA

  • İkinci elle ilgili talep var. Bankalarımızla görüşerek özel hukuk çerçevesi içinde bu oranlardan faydalanmamak kaydıyla ikinci elde çalışma yapılıyor, son noktaya geldiğimizde belirlenen faiz oranlarıyla ikinci el konut konusuna girilebilir.

  • Olağanüstü dönemlerdeki şartlarla ilgili aldığınız kararları olağan dönemlerde yapmayacaksınız. Geçen yıl kiracılarımızı rahatlatmak için konutlarda yüzde 25'lik sınır getirmiştik, Temmuz ayında bitiyor. Burada konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi bulunan vatandaşların kira veriyormuş gibi ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak bankaların konut kullanımında ortaya koymuş olduğu sert duruşu bu kampanyalar dışında konut edinimi sağlayacak imkanları gevşeteceğiz. Önümüzdeki süreçte konut sahipliği daha da kolaylaşmış olacak. Her attığınız adımda mutlak surette birileri bu işten günün kısa karı diye düşünür açık kapılarından faydalanmak ister.

  • Bir önceki kampanyalarda bu açık kapıdan faydalananların sayısı ilkinde çok fazlaydı, sonra aldığımız tedbirlerle azaldı. Gerekli tedbirleri alıyoruz. İstismarlar var diye bu işlerden kısa getirisi var diye bakanlar var diye vatandaşın ihtiyacı olan işlemlerde vatandaşı engelleyici davranışlarda bulunamayız. Kullandırdığımız kredilerdeki miktar tükenirse imkanımız var. Pazartesi gününden sonra gelecek olan taleplere biz gerekirse adımlar atılması hasıl olursa yapacağız. Konuta gidenin paranın mutlak suretle konut üretiminde kalması koşulumuz var. İstismarlar yukarı gidiyorsa fazla yumuşatmışız.

  • Biz toplumun yoğun ilgisi olduğunu biliyoruz. Kamu gereğini yaptı. Çok ciddi bir maliyet yükleyerek bunu ortaya koyduk. Bundan sonra konut üreticilerinin bu kampanyaya ciddi şekilde destek vermesi, finansal mimari diyoruz. Bu konuda da konut üreticilerinin görünür şekilde kampanyalarını başlatması lazım. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu bu tavra mutlak suretle siz de destek verip kampanyaya destek vereceksiniz.

RAYİÇ BEDEL FARKI İÇİN KAPALI KAPI ARDINDA ÇALIŞMA

  • Rayiç bedelle gerçek bedel arasında marjın açıldığına dair gerçeklik var. Vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmıyor? Bunu çözmemiz lazım. Vergilerden dolayı. Tapu harcı ve gerçek değere ulaştığında ödeyeceği emlak vergisi. Fiyatlamalarda rayiç bedelin üzerinden yapıyor. Maliye Bakanlığı'nın kabul edebileceği birşey değil. Vatandaşın memnuniyeti, bakanlığın iradesi, belediyelerin de gelirlerinin aynı seviyede devam etmesi noktasında bu işin çözülebileceğine inanıyoruz. Bu konuda çok kapalı kapılar ardından çalışmalarımızı yürütüyoruz.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI KGF DESTEĞİ

KGF paketlerimizle ilgili basın toplantımız olacak. 14 başlığı olan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir kampanya. Gayrimenkulle ilgili bir tarafta satın alacaklara yönelik kampanya üreticiler için kampanya yaptık. EYT ile ilgili de karar alındı. EYT kanunu meclisten geçtiğinde başvurular başlayıp insanlar emekli olmaya başlayacaklar. KOBİ'lerimiz başta olmak üzere öngörülmeyen bir maliyet çıkacak. Yanında birlikte çalıştığı personelinin 10-15 yıl sonra emekli olacağını düşünürken bu yıl ciddi sayıda emekli olacak sayı var. Bir yılın değerlendirmesi toplantımız olacak. EYT ile ilgili bir firma öngöremediği ama karşı karşıya kalacağı kıdem tazminatını biz karşılayacağız ve doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Herkes bütçe üzerindeki yükü konuşuyor. Evet yük geliyor ama bunun karşılığını koymuş durumdayız. Biz bir karar aldık, kararın etkilenenleri var. EYT'den emekli olanlar mutlu ama kıdem tazminatını ödeyecek vatandaşlar var. Köşe başında az sayıda işçi çalıştıran da etkilenecek. Vatandaşa sıkıntı yaşama diyoruz, kıdem tazminatın hazır. Çalışana da kıdem tazminatını hesabına biz yatıracağız.

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