Sosyal konut projesi için geri sayım! Konut fiyatları ve kiralar nasıl düşecek? İşte detaylar

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni konut yapacaklarını duyurdu. Böylece ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlanacak. Öte yandan artan konut fiyatları ve kiralarda bu projeyle birlikte gerileyecek.

Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorununu devlet sübvanse edecek.

YENİ EVLİLER İÇİN KOTA

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

YEREL VE YATAY MİMARİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlarda hem enerji verimliliğine hem yerel-yatay mimariye önem gösterecek. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelerde kullanılması öngörülüyor. Bakanlık iklim dostu malzemelerin kullanımına da önem gösterecek.



