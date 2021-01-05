SPK’nın son tebliği moral verdi, 2021 yılını atılım yılı ilan etti!

Dünya, küresel olarak yakın tarihte tecrübe edilmemiş bir pandemi sürecinin içinden geçiyor. Küresel ekonominin, pandeminin oluşturduğu zorlukları yönetmek için ciddi bir efor sarf ettiğini söyleyen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, kendileri açısından da bu sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğine dikkat çekti. Hasan Peker, “Türkiye merkezli küresel bir gayrimenkul şirketi olarak yenilikçi ve insan hayatına dokunan projeler geliştiriyoruz. Pazar çeşitliliğimiz, ve riskleri doğru yönetiyor olmamız sayesinde, pandemi sürecinde başarılı işlere imza attık. Bu durum en net şekilde mali tablolarımızda kendini gösteriyor. En son olarak Peker GYO’nun dokuz aylık mali tablolarında açıkladığımız 93.6 milyon TL’lik kar da bu sürecin doğru yönetildiğinin en somut kanıtı” ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLARIN MÜJDESİNİ VERDİ

Önümüzdeki dönemde yabancı basının Türk gayrimenkul sektörüne olan ilgisinin artarak devam edeceği konusunda iddialı konuşan Hasan Peker, Peker GYO özelinde ise 2021’in yeni bir atılım yılı olacağına vurgu yaparak şunları söyledi: “Bir Türk şirketi olarak, ülkemize döviz kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda bayrağımızı yurtdışında dalgalandıran bir Türk yatırımcı olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yandan Avrupa’daki büyümemizi sürdürürken diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Almanya, İngiltere ve Hollanda yine ana hedef pazarlarımız arasında. Bunun yanında, yurtiçinde de dünya başkenti İstanbul’a yakışır bir eser kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”