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Taksi durağını 'kiralık ev' diye ilana koydu! Utanmadı sıkılmadı, bir de zam yaptı... Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarladı

03.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir 'kiralık ev' ilanı bu kadar da olmaz dedirtti. Avcılar'da daha önce taksi durağı olarak kullanılan 45 metrekarelik kapalı alan; kiralık ev diye ilana konuldu. Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarlanan kapalı alan için istenen kira bedeli ise görenleri şaşırttı.

Taksi durağını 'kiralık ev' diye ilana koydu! Utanmadı sıkılmadı, bir de zam yaptı... Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarladı

Yüksek ev kiraları İstanbul'da aldı başını gitti. İnsanlar kiralık ev aramaya korkar hale gelirken, bazı fırsatçılarsa adeta ne yapacağını şaşırdı. Son örnek ise Avcılar'dan geldi. Göl manzaralı, mutfaklı, banyolu diye pazarlanan eski taksi durağı 'kiralık ev' diye ilana konuldu.

TAKSİ DURAĞI İÇİN 3 BİN TL KİRA İSTİYOR

Bir zamanlar taksi durağı olarak kullanılan ve yıllardır boş olarak duran kapalı alan, bir emlak sitesinde kiralık olarak ilana çıktı. Daha önce taksi durağı olan bir göz kapalı alan için istenen fiyatın ise 3 bin TL olduğu görüldü.

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Görenler gözlerine inanamazken emlakçı ise bu 45 metrekarelik alanın kullanıma gayet de uygun olduğunu iddia ediyor. Hatta mutfak ve banyonun olduğunu söyledi.

"MUSLUK VAR, TUVALETİ VAR..."

Show Haber muhabirinin sorularına yanıt veren emlakçı "Musluk var, tuvaleti var yan tarafta. Duş da takılabilir." diye konuştu.

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"2 BİN 800'DÜ 3 BİN OLDU"

İlandaki 'kiralık ev' için zam da yaptığını belirten emlakçı "2 bin 800'dü 3 bin oldu. Pazarlık payı bıraktım" dedi.

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Söz konusu ilanın bir süre sonra ise yayından kaldırıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Kira taksi durağı

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