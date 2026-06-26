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Tapu ve arsa alım satımında ikinci rötar! O tarihe ertelendi

Taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu başlangıç tarihi 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026'ya ertelendi. Ticaret Bakanlığı, ertelemenin teknik entegrasyonların tamamlanması amacıyla yapıldığını açıkladı.

Tapu ve arsa alım satımında ikinci rötar! O tarihe ertelendi
Cansu Çamcı

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul ve arsa gibi taşınmaz alım satımlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin yürürlüğe giriş tarihini 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026'ya erteledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla teknik entegrasyon süreçlerinin tamamlanabilmesi amacıyla sisteme geçiş üç ay süreyle ertelendi.

1 EKİM 2026 OLARAK BELİRLENDİ

Güvenli Ödeme Sistemi'nin ilk olarak 1 Mayıs'ta devreye alınması planlanıyordu. Daha sonra yapılan güncellemeyle uygulamanın başlangıç tarihi 1 Temmuz'a çekilmişti.

Tapu ve arsa alım satımında ikinci rötar! O tarihe ertelendi 1

Son açıklamayla birlikte sistemin zorunlu kullanım tarihi bir kez daha revize edilerek 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.

DOLANDIRICILIK RİSKİNİ AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Daha önce taşıt satışlarında uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, alıcı ve satıcıları dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine karşı korumayı amaçlıyor.

Sistemle birlikte kayıtdışılığın azaltılması ve taşınmaz alım satımlarında para transferlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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Ticaret Bakanlığı tapu arsa ev almak
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