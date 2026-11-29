Ev ve arsa alıp satacakları ilgilendiren önemli uygulama geliyor. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme dönemi 1 Aralık'ta başlıyor. Peki sistemin detayları ve avantajları neler? Uzman isim sisteme dair değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA GÜVENİLİR, DAHA ŞEFFAF BİR TİCARET OLMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Habertürk canlı yayınında konuşan İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan "Sektörde bu ihtiyaç çok belirgindi. Çünkü vatandaşlar özellikle alım satım yaptıklarında yani bir konut aldığında o aldığı konutun ödemesini yaparken çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalabiliyordu. Çünkü şu anki işleyiş önce tapu mu sonra para mı yoksa önce para sonra tapu mu? Yani taraflardan birisinin diğer tarafa güven duyarak ilerlettiği bir süreçti ki bu çok ciddi bir risk taşıyordu günün sonunda. Parayı önce veren acaba satıcı imzayı atacak mı ya da tapu önce verildi ve imza atıldıysa sonra paramı alabilecek miyim gibi birçok insanların tedirgin olduğu, korktuğu bir süreçle karşı karşıya kalabiliyorlardı. Tabii ki güvenli ödeme sistemi ile birlikte amaç aslında vatandaşların bu aralarındaki önce para sonra tapu ya da önce tapu sonra para gibi ya da birbirlerine güvenerek ilerlettikleri ama risk aldıkları bir süreci ortadan kaldırarak daha güvenilir, daha şeffaf bir ticaret olması için önemli bir adım" dedi.

Bu adımın öne araç tarafında atıldığını, araç satışlarında şu anda zaten bu sistemin uygulandığını belirten Akdoğan "Aslında daha öncesinde sistem başlayacaktı ama bankaların altyapısındaki çalışmalardan bu süreç 1 Aralık'a ertelenmişti. Şimdi bir aralık itibariyle başlayacak ama burada belki de altını çizmemiz gereken önemli bir konu var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"TÜM PARANIN DA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ BİR SİSTEM, TİCARETİN ÇOK DAHA GÜVENLİ YAPILMASINA İMKAN SAĞLAYACAK"

"Konu şu. Eğer yine burada rayiç bedeller üzerinden bu rakamlar satış bedelleri, rayiç bedeller üzerinden yapılan işlemler de tam anlamıyla güvenliği yani bu ticaretin güvenliğini sağlayacağını söylememiz çok da mümkün değil. Çünkü sadece rayiç bedeli kısmı eğer güvenli ödeme sistemi tarafından yapılır, yine diğer kalan kısım eğer vatandaşların kendi aralarında nakit olarak bir para trafiğine dönüşürse yine orada taraflar ne kadar iyi niyetli olursa olsa bile o para trafiğinde başka üçüncü kötü niyetli kişilerin araya girmesi, müdahale etmesi veya farklı sebeplerden dolayı orada çok ciddi riskler alınabiliyor veya çok ciddi istenilmeyen adli vakalar da yaşanabiliyor. Bu noktada belki de bizim her zaman dile getirdiğimiz aslında bir değer barışıyla birlikte güvenli ödeme sisteminin başlıyor olması, yani tüm satışların gerçek satış bedelleri üzerinden yapıldığı ve tüm paranın da güvenli ödeme sistemi üzerinden geçtiği bir sistemin çok daha sektörün ihtiyaçlarına, çok daha bu ticaretin güvenli yapılmasına imkan sağlayacağını söyleyebiliriz"

Araç konusunda hayata geçen uygulamanın faydalarına yönelik konuşan Akdoğan "Şöyle oluyor; mesela diyelim ki siz bir araçta da aynı durum söz konusuydu. Siz bir araç alıyorsunuz. Araçtaki şart şu; güvenli ödeme sistemini kullanmanız lazım. Güvenli ödeme sistemini şart şu değil. Yani aracın tüm parasının güvenli ödeme sistemi üzerinden geçmesi değil de güvenli ödeme sisteminin kullanılması. Şimdi böyle olunca elbette ki ilk kısım, resmi kısmın gerçekten güvenli bir şekilde yapılması sağlanılıyor. Fakat bir de o resmi olmayan, bildirilmeyen bir kısım varsa işte o kısmın yine güvenliği çok da net ve güvenilir gözükmüyor. Burada şunun da altını çizelim. Gerçekten böyle bir sisteme ihtiyaç var mı var. İnsanların 10 yıllık, 20 yıllık birikimlerinin transferi gerçekleştirirken bu ticaretin ne kadar şeffaf ve ne kadar güvenilir olması gerçekten hiç tartışmaya açık bir konu bile değil. Buradaki atılan bu adımların çok önemli olduğunun farkındayız. Özellikle rayiç bedel üzerinden değil de özellikle belki de satış bedelinin tam gösterildiği satış işlemlerinde gerçekten güvenli ödeme sistemi vatandaşların hiçbir riski almadan bu sistem sayesinde bu alışverişi çok güvenli bir şekilde yapabilmelerinin önünü açacaktır" dedi.

Devamında Akdoğan "Bizim sadece sektör temsilcisi olarak buradaki bir tavsiye önerimiz rayiç bedeli gösterildiğinde ya da rayiç bedelin biraz üstünde gösterildiğinde kalan miktarın tekrardan bir para trafiğinin, bir nakit trafiğinin olması vatandaşlarımızı yine belli risklerle karşı karşıya getirecektir. Acaba güvenli ödeme sistemi düşünülürken ya da tam uygulamaya geçerken ve bundan sonraki süreçte bir değer barışı getirilebilir mi? Değer barışından sonra da tüm artık satışların da gerçek bedeli üzerinden, güvenli ödeme sisteminden yürütülmesi gerçekten bu sistemin çok daha vatandaşlarımızın bu ticareti yaparken güvenli olmasını da sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"YENİ GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ İLE BİRLİKTE BU TAPU VE PARA DEVİR OLAYI İKİSİ DE BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ OLACAK"

A Haber yayınında konuşan gayrimenkul uzmanı Burak Susuz ise "Eskiden satıcı parasını alamamaktan korkuyordu. Alıcı da tapusunu alamamaktan korkuyordu. Şimdi artık yeni güvenli ödeme sistemi ile birlikte bu tapu ve para devir olayı ikisi de birbirine bağlanmış olacak. Artık tapu dairesinde iki vatandaşımız da hem satıcı hem alıcı güvenli ödeme sistemi ile birlikte referans numarasıyla tapu numarası birleşecek. İlk önce satıcımız imzayı atacak. Alıcı da parayı güvenli hesaba yatıracak. Tapu devri yapıldıktan sonra para satıcının hesabına geçmiş olacak. Dolayısıyla artık iki tarafın da çok güvenli bir şekilde birisi rahatça tapusunu alabilecek, birisi de rahatça parasını alabilecek. Aslında güvenli ödeme sistemi tamamen olası dolandırıcılıkların önüne geçmez. Burada şuna da bakmak lazım. Şu an web tapu üzerinde tüm satıcılarımız, bazı vatandaşlarımız var, yaşlı vatandaşlarımız tapularına yıllarca bakmıyorlar. Burada ilk önce üç adım aslında; tapunuzu koruyun, paranızı alın, satışınızı rahat rahat yapın. Bu güvenli ödemeden geçiyor. İkincisi web tapu üzerinde tüm vatandaşlarımız, özellikle yaşlı vatandaşlarımız işlem yapılamaz beyan tesisi koymaları lazım. Bu ne demek? Sahte vekalet, dolandırıcılık, siz yokken bir başkası sizin adınıza sahte vekaletle işlem yaparsa tapu memuru orada görecek. Ben bizzat kendim olmadan işlem yapamam diye gördükten sonra da dolayısıyla tüm sorunlar ortadan inşallah çözülmüş olacak" dedi.