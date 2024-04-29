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Tarlabaşı'nda rezidans parasına tropik ada! Helikopter pisti de var... İşte fiyatı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 08:04
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Türkiye'de konut fiyatlarının rekor kırmasının ardından Türkler yurt dışından ev satın almaya başladı. Türklerin tercihleri Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD olurken dünyanın farklı bölgelerindeki ilanlar da gündem olmaya devam ediyor. Tarlabaşı'nda rezidans parasına Avustralya'da satılan tropik ada ise hayrete düşürdü. İşte adanın özellikleri ve fiyatı...

Tarlabaşı'nda rezidans parasına tropik ada! Helikopter pisti de var... İşte fiyatı

Türkiye'de yüksek konut fiyatları tartışmaları devam ederken dünyadaki konut fiyatlarıyla da karşılaştırmalar devam ediyor. Bu karşılaştırmaların adresi ise bu kez tropik bir ada! İçerisinde helikopter pistinin de olduğu adanın fiyatıyla Türkiye'de Beyoğlu Tarlabaşı'nda rezidans alınabiliyor.

AÇIK ARTIRMAYLA SAHİBİNİ BULDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Victor Adası düzenlenen açık artırmayla yeni sahibini buldu.

HELİKOPTER PİSTİ VAR

Mercan Denizi'nde bulunan bu tropik adaya ana karadan 20 dakikalık bir tekne veya 10 dakikalık helikopter yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adada helikopter pisti bulunuyor.

Victor Adası yaklaşık 7.7 dönümlük büyüklükte ve üzerinde yeni renove edilmiş 350 metrekarelik 4 odalı bir villa bulunuyor.

İŞTE FİYATI

Düzenlenen açık arttırma sonrası adayı Avustralya'nın Queensland Eyaleti'nde yaşayan bir aile satın aldı. Victor Adası 2.51 milyon Avustralya doları (yaklaşık 53 milyon TL) bedelle satıldı. Böylece ada, üzerinde hazır yerleşim bulunan adalar içerisinde en uygun fiyata satılan adalar arasında yerini aldı.

AYNI FİYATA TARLABAŞINDA REZİDANS ALINABİLİYOR

İlan sitelerine bakıldığında İstanbul'da Victor Adası ile aynı fiyata Beyoğlu Tarlabaşı'nda yeni yapılan 3+1 dubleks bir rezidans alınabiliyor.


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