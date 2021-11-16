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TOKİ'den 20 ilde 70 konut ve 30 ilde 195 iş yeri satışı!

16.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 70 konut ile 30 ilde 195 iş yerini 1-2 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konutlar yüzde 25, yüzde 40 peşinat, 60 ve 120 ay vade ile satışa sunulurken iş yerleri ise yüzde 10, yüzde 25 peşinat, 120 ve 180 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ'den 20 ilde 70 konut ve 30 ilde 195 iş yeri satışı!

TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

SATIŞA SUNULAN İLLER LİSTESİ

Alıcılar; Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

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Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bartın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

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TOKİ BAŞVURU KANALLARI

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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