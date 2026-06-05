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TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi. Konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olacak.

TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 1

ÖRNEK KONUTLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bu kapsamda, Anadolu Ajansı (AA), Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntüledi.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 2

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 3

Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 4

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 5

BAŞVURULAR, 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 6

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 7

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 8

Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 9

Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

İŞTE DİĞER FOTOĞRAFLAR

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 10

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 11

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 12

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 13

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 14

TOKİ den 64 ilde 20 bin konut: Örnek dairenin fotoğrafları geldi 15


Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TOKİ Murat Kurum konut satışları konut satış
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