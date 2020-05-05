TOKİ Hatay kura sonuçları canlı yayında: Belen 2. Etap TOKİ çekilişi canlı izle!

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 5 Mayıs itibari ile Hatay’ın Belen ilçesindeki 44 tane 2+1 ve 19 tane 3+1 olmak üzere toplam 63 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Hatay TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Hatay’ın Belen toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Hatay Belen canlı çekiliş - Facebook (Şenkaya çekiliş saati: 14.00)

TOKİ Hatay canlı - Twitter

HATAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

[TOKİ Hatay Belen ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız](http://talep.toki.gov.tr/projeler/HatayBelen.html (Çekiliş: 14.00)

