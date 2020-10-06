TOKİ indirimi hesaplama... Erken/peşin ödeme TOKİ indirimi kaç TL olacak? Yüzde 20 TOKİ indirimi ne kadar, hangi bankaya ödenecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme yaptıkları takdirde yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. TOKİ indirim kampanyasını ne zaman yapacak araştıran vatandaşlara, erken ödeme yapanlara Ekim ve Kasım aylarında işlem yaptıkları zaman indirim yapılacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelen son dakika açıklamasına göre, TOKİ'den aldıkları evin borcunu peşin ödeme ile erken kapatan kişilere yüzde 20 oranında indirim olacak. Peki **TOKİ peşin ödeme indirimi kaç TL olacak? TOKİ peşin ödeme indirimi 2020 kampanyası ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi ne zaman? Borcunu erken kapatanlar kaç lira indirim elde edecek? TOKİ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK? TOKİ Başkanlığı'ndan ev alanlara ve hala ödemekte olanlara Çevre Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu müjde araştırılıyor. TOKİ indirimi ne zaman başlayacak araştıran vatandaşlara Bakan Kurum, Ekim ve Kasım aylarında indirim sağlanacağını duyurdu. Kurum, TOKİ'den ev alarak hala borçlarını ödemeye devam eden ve erkenden ödeme yaparak borcunu bitirmek isteyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim yapacaklarını duyurdu. TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak merak eden vatandaşlara, kalan borcun yüzde 20 oranında indirim beklendiğini belirtelim. Bu bilgiyi net olarak başvuru yaptığınız kanaldan öğrenebileceksiniz. 2020 TOKİ indirim hesaplama detayları başvuru yaptığınız kanalda verilecektir.

2020 TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI TOKİ'den ev almış ve ödemelerini bitirmek için birikim yapan vatandaşlara müjde geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı duyuruda TOKİ'nin son dakika indirim kampanyasına aktarıldı. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını söyledi. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak, Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak, Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması, Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması, Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı? TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak. TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK? TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. 1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. 3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ'DEN ALINAN EV BAŞKASINA SATILIR MI? TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Sözleşme imzalama aşamasında; Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.