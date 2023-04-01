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TOKİ İstanbul kura çekilişi heyecanı devam ediyor: Sıra Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de! 19 Nisan'a kadar...

01.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura çekimi için son etap bugün başlıyor. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekilişi 19 Nisan’da sona erecek. TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konut yeni sahibine kavuşacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'e işlenecek. İşte TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekilişi ile TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ İstanbul kura çekilişi heyecanı devam ediyor: Sıra Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de! 19 Nisan'a kadar...

İlk Evim, İlk İşyerim projesinin İstanbulda yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla'da 16 Mart tarihinde başlamıştı. İstanbul'a yapılacak 50 bin konutun son etap çekilişi ise bugün yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

16 - 29 Mart 2023 Tuzla - 20 bin 920 konut
30 Mart 2023 Çatalca - 540 konut
30 Mart 2023 Silivri (Selimpaşa) - 200 konut
1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler - 28 bin 340 konut

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TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI

Çatalca ilçesinde yapılacak 540 konutun hak sahibini belirlemek için gerçekleştiren TOKİ Çatalca kura çekimi için de toplamda 81 bin 963 adet başvuru alındı. Şehit ailelerinden 32 başvuru bulunmakta olup kontenjan gereği 27 hak sahibi, engelli vatandaşlardan 3 bin 110 başvuru bulunmakta olup 27 hak sahibi, emekli vatandaşlardan 7 bin 455 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, genç vatandaşlardan 32 bin 644 başvuru bulunmakta olup 108 hak sahibi, diğer vatandaşlardan 38 bin 722 başvuru bulunmakta olup 270 hak sahibi belirlendi. Asil hak sahipleri belirlendikten sonra 27 yedek çekimi de yapıldı. TOKİ Çatalca kura sonuçları da e-Devlet üzerinden yayımlandı.

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI

Dün İstanbul Silivri Selimpaşa ilçesinde yapılacak 200 konutun hak sahibini ve 10 adet yedek belirlemek için gerçekleştirilen TOKİ Silivri kura çekimi için toplam 98 bin 979 adet başvuru alındı. Çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ Silivri kura sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlandı.

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500 TL’LİK BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK

"İlk Evim" projesinde 50 bin hak sahibinin belirleneceği İstanbul'da 16 Mart'ta başlayan kura çekimlerinin ilk etabı Tuzla'da tamamlandı. 29 Mart'ta tamamlanan TOKİ Tuzla kura çekimi ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 bin 920 konutun hak sahibi belirlendi. TOKİ Tuzla kura çekimi noter onayından geçtikten sonra e-Devlet üzerinden yayımlandı.

TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı. TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı. TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

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