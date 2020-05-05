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TOKİ Ordu kura sonuçları canlı yayında: Gürgentepe TOKİ çekilişi canlı izle!

EMLAK HABERLERİ  | 05.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

TOKİ çekilişleri internet canlı yayınları ile devam ediyor. Bugün Ordu’nin Gürgentepe ilçesindeki 74 konutluk proje için kura çekilişi yapılacak. Ordu TOKİ çekilişi online canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte TOKİ Ordu çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ Ordu kura sonuçları canlı yayında: Gürgentepe TOKİ çekilişi canlı izle!

Bir süre ara verilen TOKİ’nin 100 bin konut çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 5 Mayıs itibari ile Ordu’nun Gürgentepe ilçesindeki 52 tane 2+1 ve 22 tane 3+1 olmak üzere toplam 50 konuttan oluşan projeler için çekiliş gerçekleştirilecek. Peki Ordu TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte Ordu’nun Gürgentepe toplu konu projeleri kura çekilişi canlı yayın linki...

ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Ordu canlı çekiliş - Facebook (Gürgentepe çekiliş saati: 12.00)

TOKİ Ordu canlı - Twitter

ORDU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz TOKİ’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

[TOKİ Ordu Gürgentepe ilçesi kura sonuçları isim listesi için tıklayınız](http://talep.toki.gov.tr/projeler/OrduGurgentepe.html (Çekiliş: 12.00)

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