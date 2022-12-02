FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

02.12.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Zonguldak kura çekilişi tarihi ilgilileri tarafından sorgulanıyor. İl İl devam eden TOKİ kura çekilişleri canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden isim sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Zonguldak'ta TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyorlar. Peki, TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ kura çekilişleri aralık ayı takvimiyle devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Zonguldak TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. TOKİ Zonguldak kura çekilişi 4-5 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimi konusuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" sözlerine yer verildi.

toki telefon

ZONGULDAK TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişleri TOKİ'nin resmi youtube kanalı olan; 'https://www.youtube.com/channel/UCi8dUZrDSJP2EbSsRNdouxw/featured' sayfasında yayınlanıyor.

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Zonguldak TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki anahtar

TOKİ ZONGULDAK'IN HANGİ İLÇELERİNDE OLACAK?

Zonguldak'ta 5 farklı ilçede TOKİ konutları yapılacak. İşte TOKİ Zonguldak ve ilçeleri;

ZONGULDAK ALAPLI - 100

ZONGULDAK ÇAYCUMA - 150

ZONGULDAK EREĞLİ - 100

ZONGULDAK GÖKÇEBEY - 300

ZONGULDAK GÖKÇEBEY (BAKACAKKADI) - 278

ZONGULDAK MERKEZ (KARAMAN) - 63

ZONGULDAK MERKEZ (ÇAYDEĞİRMENİ) - 317

ZONGULDAK MERKEZ - 222

ZONGULDAK MERKEZ (BEYCUMA) - 120

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyasıYabancıya konut satışına karşı imza kampanyası
Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada
Beştepe'de sürpriz zirve! Asgari ücret...Beştepe'de sürpriz zirve! Asgari ücret...
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Zonguldak toki kura

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!

Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.