TOKİ Zonguldak kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri

TOKİ kura çekilişleri aralık ayı takvimiyle devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Zonguldak TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. TOKİ Zonguldak kura çekilişi 4-5 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimi konusuna ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" sözlerine yer verildi.

ZONGULDAK TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişleri TOKİ'nin resmi youtube kanalı olan; 'https://www.youtube.com/channel/UCi8dUZrDSJP2EbSsRNdouxw/featured' sayfasında yayınlanıyor.

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Zonguldak TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ZONGULDAK'IN HANGİ İLÇELERİNDE OLACAK?

Zonguldak'ta 5 farklı ilçede TOKİ konutları yapılacak. İşte TOKİ Zonguldak ve ilçeleri;

ZONGULDAK ALAPLI - 100

ZONGULDAK ÇAYCUMA - 150

ZONGULDAK EREĞLİ - 100

ZONGULDAK GÖKÇEBEY - 300

ZONGULDAK GÖKÇEBEY (BAKACAKKADI) - 278

ZONGULDAK MERKEZ (KARAMAN) - 63

ZONGULDAK MERKEZ (ÇAYDEĞİRMENİ) - 317

ZONGULDAK MERKEZ - 222

ZONGULDAK MERKEZ (BEYCUMA) - 120



