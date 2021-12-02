Yağ, otomobil, gübre stokçuluğu derken konut stokçuluğu da başladı!

Gıdayla başlayan stokçuluk otomobil ve gübreden sonra şimdi de konutlar için yapılmaya başlandı. Son günlerde ev sahipleri ilanlarını geri çekiyor ya da satıştan vazgeçiyor. Gerekçe ise dolar kurundaki yükseliş. Çünkü birçoğu evini yeni yılda daha yüksek fiyattan satmak için bekletiyor. Kısaca; stokçuluk konuta da sıçradı.

"50 BİN İLAN GERİ ÇEKİLDİ"

Emlak Uzmanı Tolga İdikat ise, "Her sene konut açığı, ortaya çıkıyordu. Arzın düşük olması, talebinde hala düşmüyor olması çünkü Türkiye'de ciddi bir nüfus artışı var. Şu çok net mal sahiplerinin, 'Bir bakalım, bir görelim dolar nereye gidecek? Ocak ayı bir gelsin. Ona göre piyasa durulacak mı? Ben satışımdan vazgeçeyim' diyerek bir beklentide olduğunu görüyoruz. Tüm portalları da inceliyoruz. Yüzde 12'si ilanları yayından geri çekti. Tüm Türkiye'de tüm portallarda listelenmiş konut sayısı yaklaşık 600 bindir. Bunlardan yaklaşık 50 bin ilanın şu anda geri çekildiğini görüyoruz. Daha sonra öngörülen ücretten tekrar yayına geleceklerine ilişkin bize bir hissiyat veriyor.

"EV ALANLAR ŞANSLI"

Vatandaşlar bundan sonra ev alınmayacağını, alanlarınsa şanslı olduğunu diğerlerinin ise süründüğünü belirtiyor.

EMLAKÇILAR DA TAPUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Emlakçılar müşteri ile satıcı arasında kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık yüzde 80'nin satışı durdu. Kurda son yaşananlardan dolayı tapuya gidip dönenler oldu. Belirsizlik geçene kadar yüzde 80-90'ı satmaktan vazgeçti. Bir hafta 10 gündür arkadaşlarımız tapudan dönüyor. " dedi.

Farklı bir emlakçı ise, "Bir ay önce 900 bin liraya sattığım daire bir aydır tapuya gidemedi. Çünkü ev sahibi dolar yükselince fazla para istedi. Şaşırdık kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz."

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