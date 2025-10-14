FİNANS

Yeni dönem başlıyor! Emlak Konut'tan bir ilk... Faizsiz ve peşinatsız ev sahibi olma imkanı

Emlak Konut GYO ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni finansman modelini hayata geçiriyor. Yeni Yuvam Modeli'nde Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz sistem sunuluyor. Teslimat süresi beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir’deki 23 projesinden çekilişsiz, kurasız ev sahibi olunabiliyor. Anapara üzerinden faizsiz, ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem 60 aya varan taksit imkânı sunuyor.

Hande Dağ

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, hayata geçirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile vatandaşlara güvenilir, erişilebilir ve yenilikçi bir finansman imkânı sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılan ve Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tarafından uygulanan Tasarruf Finansman Sistemi, şimdi de Emlak Konut ve Emlak Katılım iş birliğiyle “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında vatandaşlarla buluşuyor.

TASARRUF FİNANSMAN MODELİNDE BİR İLK: TESLİMAT SÜRESİNİ BEKLEMEDEN EV SAHİPLİĞİ DÖNEMİ BAŞLADI

Emlak Konut GYO geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli” ile tasarruf finansman modeli kapsamında, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıran yenilikçi finansman çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu model diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor.

Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut’un köklü deneyimiyle hayata geçirilen model, teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 60 aya varan taksit imkânı sağlayan bu model, tasarruf finansmanında yeni bir alternatif sunuyor.

EMLAK KONUT’UN 23 PRESTİJLİ PROJESİNDEN EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı:

  • İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,
  • Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme.

Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.

BAŞVURU KANALLARI

Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli”ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ" NEDİR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut tarafından geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemidir. Bu model; faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 aya varan taksit imkânı sunar. Emlak Konut, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi ile vatandaşların hayal ettikleri eve kolayca sahip olmalarını sağlar.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ" NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşlar, Emlak Konut’a başvurarak almak istedikleri konutu seçiyor. Konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkânı sunuluyor. Kalan tutar ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Kurumu tarafından faizsiz finansman desteğiyle karşılanıyor. Böylece katılımcılar, Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kapsamındaki projelerinden, teslimat süresi beklemeden ev sahibi olabiliyor.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NİN GÜVENCESİ NEDİR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile kamu sermayeli katılım bankası Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Bu güçlü yapı, Emlak Konut’un konut üretimindeki köklü tecrübesi ve Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesiyle güvenli bir finansman modeli sunuyor.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NİN BANKA KREDİLERİNDEN FARKI NEDİR?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”nde ödemeler tamamen anapara üzerinden taksitlendirilir. Bu yönüyle model, klasik banka kredilerinden farklı olarak faizsiz, kefilsiz ve daha erişilebilir bir finansman imkânı sunar.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NİN DİĞER TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMLERİNDEN FARKI NEDİR?

Yeni Yuvam Modeli, diğer tasarruf finansman sistemlerinden ayrışarak, vatandaşlara Emlak Konut projelerinden teslimat süresi olmadan bu modelle doğrudan ev sahibi olma imkânı sunar.
Pek çok tasarruf finansman modelinde yer alan çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat uygulamaları bu modelde bulunmaz.

Emlak Konut’un köklü deneyimi ve Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesiyle oluşturulan bu sistem, vatandaşlara güvenli ve kolay bir şekilde ev sahibi olma fırsatı tanır.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NDE ÖDEME PLANI NASIL BELİRLENİR?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”nde ödeme planı, faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulur. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut’a, kalan yarısını ise 30 aya kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne öder. Bu sistem, vatandaşlara esnek, erişilebilir ve faizsiz bir ödeme süreci sunar.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NDE EMLAK KONUT’UN HANGİ PROJELERİ YER ALIYOR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Bu modelden yararlanmak için Emlak Konut’a başvuru yapmanız yeterlidir.

EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NE KATILIM BEDELİ NEDİR VE NASIL ÖDENİR?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin %50’lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınır. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkânıyla ödenebilir.

Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmaz.

"EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ"NE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli”ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

