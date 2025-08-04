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Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! 'Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek'

Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu dönemde öğrenciler bir yandan da barınma sorununa çözüm arıyor. Bazıları yurtlarda kalacakken bazıları ise ev arayışına girdi. İstanbul'a gelecek olan öğrenciler şimdiden emlakçı gezerken fiyatlar ise cep yakıyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe konut kirası fiyatları...

Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! 'Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek'
Ezgi Sivritepe

Öğrenciler üniversite tercihi telaşındayken bir yandan da ev veya yurt araştırmaya devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde ev ve yurt fiyatları ise öğrencilerin bütçesini zorluyor. İstanbul'da üniversite okuyacak olan öğrenciler şimdiden emlakçı gezerken ilçelere göre fiyatları dudak uçuklattı.
Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 1

30 BİN LİRAYA BİLE BULUNMUYOR

İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor. Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.

Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 2

15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında kiralık konut bulmak oldukça zorken İstanbul'un ortalama kira fiyatları da belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları...

Arnavutköy

  • En düşük 13500 TL
  • En yüksek 39500 TL

Avcılar

  • En düşük 11500 TL
  • En yüksek 59000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 3

Bağcılar

  • En düşük 20000 TL
  • En yüksek 60000 TL

Bahçelievler

  • En düşük 25000 TL
  • En yüksek 80000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 4

Bakırköy

  • En düşük 59000 TL
  • En yüksek 175000 TL

Başakşehir

  • En düşük 13500 TL
  • En yüksek 75000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 5

Bayrampaşa

  • En düşük 23000 TL
  • En yüksek 45000 TL

Beşiktaş

  • En düşük 42500 TL
  • En yüksek 130000 TL

Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 6

Beylikdüzü

  • En düşük 15.000 TL
  • En yüksek 55.000 TL

Beyoğlu

  • En düşük 25.000 TL
  • En yüksek 11.0000 TL

Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 7

Büyükçekmece

  • En düşük 18.000 TL
  • En yüksek 52.500 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 8

Çatalca

  • En düşük 17.500 TL
  • En yüksek 35.000 TL

Esenler

  • En düşük 24.000 TL
  • En yüksek 50.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 9

Esenyurt

  • En düşük 10.000 TL
  • En yüksek 45.000 TL

Eyüpsultan

  • En düşük 18.500 TL
  • En yüksek 105.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 10

Fatih

  • En düşük 30.500 TL
  • En yüksek 40.000 TL

Gaziosmanpaşa

  • En düşük 20.000 TL
  • En yüksek 65.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 11

Güngören

  • En düşük 35.000 TL
  • En yüksek 54.500 TL

Kağıthane

  • En düşük 20.000 TL
  • En yüksek 130.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 12

Küçükçekmece

  • En düşük 13.000 TL
  • En yüksek 80.000 TL

Sarıyer

  • En düşük 25.000 TL
  • En yüksek 153.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 13

Silivri

  • En düşük 14.000 TL
  • En yüksek 35.000 TL

Sultangazi

  • En düşük 21.000 TL
  • En yüksek 55.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 14

Şişli

  • En düşük 20.000 TL
  • En yüksek 200.000 TL

Zeytinburnu

  • En düşük 33.000 TL
  • En yüksek 177.500 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 15

Adalar

  • En düşük 44.000 TL
  • En yüksek 62.500 TL

Ataşehir

  • En düşük 22.500 TL
  • En yüksek 120.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 16

Beykoz

  • En düşük 27.500 TL
  • En yüksek 115.000 TL

Çekmeköy

  • En düşük 20.000 TL
  • En yüksek 115.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 17

Kadıköy

  • En düşük 40.000 TL
  • En yüksek 135.000 TL

Kartal

  • En düşük 26.000 TL
  • En yüksek 135.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 18

Maltepe

  • En düşük 23.000 TL
  • En yüksek 84.000 TL

Pendik

  • En düşük 18.000 TL
  • En yüksek 65.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 19

Sancaktepe

  • En düşük 14.000 TL
  • En yüksek 60.500 TL

Sultanbeyli

  • En düşük 19.500 TL
  • En yüksek 40.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 20

Şile

  • En düşük 28.000 TL
  • En yüksek 40.000 TL

Tuzla

  • En düşük 18.000 TL
  • En yüksek 60.000 TL
    Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek 21

Ümraniye

  • En düşük 18.000 TL
  • En yüksek 82.500 TL

Üsküdar

  • En düşük 26.000 TL
  • En yüksek 195.000 TL
    Kaynak: StarHaber
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