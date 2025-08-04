Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! 'Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek'

Öğrenciler üniversite tercihi telaşındayken bir yandan da ev veya yurt araştırmaya devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde ev ve yurt fiyatları ise öğrencilerin bütçesini zorluyor. İstanbul'da üniversite okuyacak olan öğrenciler şimdiden emlakçı gezerken ilçelere göre fiyatları dudak uçuklattı.



30 BİN LİRAYA BİLE BULUNMUYOR

İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor. Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.



15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında kiralık konut bulmak oldukça zorken İstanbul'un ortalama kira fiyatları da belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları...



Arnavutköy

En düşük 13500 TL

En yüksek 39500 TL

Avcılar

En düşük 11500 TL

En yüksek 59000 TL



Bağcılar

En düşük 20000 TL

En yüksek 60000 TL

Bahçelievler

En düşük 25000 TL

En yüksek 80000 TL



Bakırköy

En düşük 59000 TL

En yüksek 175000 TL

Başakşehir

En düşük 13500 TL

En yüksek 75000 TL



Bayrampaşa

En düşük 23000 TL

En yüksek 45000 TL

Beşiktaş

En düşük 42500 TL

En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü

En düşük 15.000 TL

En yüksek 55.000 TL

Beyoğlu

En düşük 25.000 TL

En yüksek 11.0000 TL

Büyükçekmece

En düşük 18.000 TL

En yüksek 52.500 TL



Çatalca

En düşük 17.500 TL

En yüksek 35.000 TL

Esenler

En düşük 24.000 TL

En yüksek 50.000 TL



Esenyurt

En düşük 10.000 TL

En yüksek 45.000 TL

Eyüpsultan

En düşük 18.500 TL

En yüksek 105.000 TL



Fatih

En düşük 30.500 TL

En yüksek 40.000 TL

Gaziosmanpaşa

En düşük 20.000 TL

En yüksek 65.000 TL



Güngören

En düşük 35.000 TL

En yüksek 54.500 TL

Kağıthane

En düşük 20.000 TL

En yüksek 130.000 TL



Küçükçekmece

En düşük 13.000 TL

En yüksek 80.000 TL

Sarıyer

En düşük 25.000 TL

En yüksek 153.000 TL



Silivri

En düşük 14.000 TL

En yüksek 35.000 TL

Sultangazi

En düşük 21.000 TL

En yüksek 55.000 TL



Şişli

En düşük 20.000 TL

En yüksek 200.000 TL

Zeytinburnu

En düşük 33.000 TL

En yüksek 177.500 TL



Adalar

En düşük 44.000 TL

En yüksek 62.500 TL

Ataşehir

En düşük 22.500 TL

En yüksek 120.000 TL



Beykoz

En düşük 27.500 TL

En yüksek 115.000 TL

Çekmeköy

En düşük 20.000 TL

En yüksek 115.000 TL



Kadıköy

En düşük 40.000 TL

En yüksek 135.000 TL

Kartal

En düşük 26.000 TL

En yüksek 135.000 TL



Maltepe

En düşük 23.000 TL

En yüksek 84.000 TL

Pendik

En düşük 18.000 TL

En yüksek 65.000 TL



Sancaktepe

En düşük 14.000 TL

En yüksek 60.500 TL

Sultanbeyli

En düşük 19.500 TL

En yüksek 40.000 TL



Şile

En düşük 28.000 TL

En yüksek 40.000 TL

Tuzla

En düşük 18.000 TL

En yüksek 60.000 TL



Ümraniye

En düşük 18.000 TL

En yüksek 82.500 TL

Üsküdar