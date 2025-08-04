Yoğunluk başladı, görmeden anlaşmaya başladılar! 'Birkaç gün içinde 20 bin lira zam gelecek'

Öğrenciler üniversite tercihi telaşındayken bir yandan da ev veya yurt araştırmaya devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde ev ve yurt fiyatları ise öğrencilerin bütçesini zorluyor. İstanbul'da üniversite okuyacak olan öğrenciler şimdiden emlakçı gezerken ilçelere göre fiyatları dudak uçuklattı.
30 BİN LİRAYA BİLE BULUNMUYOR
İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor. Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.
15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.
Özellikle yaz aylarında kiralık konut bulmak oldukça zorken İstanbul'un ortalama kira fiyatları da belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları...
Arnavutköy
- En düşük 13500 TL
- En yüksek 39500 TL
Avcılar
- En düşük 11500 TL
- En yüksek 59000 TL
Bağcılar
- En düşük 20000 TL
- En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
- En düşük 25000 TL
- En yüksek 80000 TL
Bakırköy
- En düşük 59000 TL
- En yüksek 175000 TL
Başakşehir
- En düşük 13500 TL
- En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
- En düşük 23000 TL
- En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
- En düşük 42500 TL
- En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
- En düşük 15.000 TL
- En yüksek 55.000 TL
Beyoğlu
- En düşük 25.000 TL
- En yüksek 11.0000 TL
Büyükçekmece
- En düşük 18.000 TL
- En yüksek 52.500 TL
Çatalca
- En düşük 17.500 TL
- En yüksek 35.000 TL
Esenler
- En düşük 24.000 TL
- En yüksek 50.000 TL
Esenyurt
- En düşük 10.000 TL
- En yüksek 45.000 TL
Eyüpsultan
- En düşük 18.500 TL
- En yüksek 105.000 TL
Fatih
- En düşük 30.500 TL
- En yüksek 40.000 TL
Gaziosmanpaşa
- En düşük 20.000 TL
- En yüksek 65.000 TL
Güngören
- En düşük 35.000 TL
- En yüksek 54.500 TL
Kağıthane
- En düşük 20.000 TL
- En yüksek 130.000 TL
Küçükçekmece
- En düşük 13.000 TL
- En yüksek 80.000 TL
Sarıyer
- En düşük 25.000 TL
- En yüksek 153.000 TL
Silivri
- En düşük 14.000 TL
- En yüksek 35.000 TL
Sultangazi
- En düşük 21.000 TL
- En yüksek 55.000 TL
Şişli
- En düşük 20.000 TL
- En yüksek 200.000 TL
Zeytinburnu
- En düşük 33.000 TL
- En yüksek 177.500 TL
Adalar
- En düşük 44.000 TL
- En yüksek 62.500 TL
Ataşehir
- En düşük 22.500 TL
- En yüksek 120.000 TL
Beykoz
- En düşük 27.500 TL
- En yüksek 115.000 TL
Çekmeköy
- En düşük 20.000 TL
- En yüksek 115.000 TL
Kadıköy
- En düşük 40.000 TL
- En yüksek 135.000 TL
Kartal
- En düşük 26.000 TL
- En yüksek 135.000 TL
Maltepe
- En düşük 23.000 TL
- En yüksek 84.000 TL
Pendik
- En düşük 18.000 TL
- En yüksek 65.000 TL
Sancaktepe
- En düşük 14.000 TL
- En yüksek 60.500 TL
Sultanbeyli
- En düşük 19.500 TL
- En yüksek 40.000 TL
Şile
- En düşük 28.000 TL
- En yüksek 40.000 TL
Tuzla
- En düşük 18.000 TL
- En yüksek 60.000 TL
Ümraniye
- En düşük 18.000 TL
- En yüksek 82.500 TL
Üsküdar
- En düşük 26.000 TL
- En yüksek 195.000 TL
Kaynak: StarHaber
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