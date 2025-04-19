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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

19.04.2025 09:58
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da, bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı. Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen "Kutsal Cuma Günü" tatili nedeniyle petrol piyasasında işlem gerçekleşmedi.

Çarşamba gününü 65,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 64,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, çarşamba 62,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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