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ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 800 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artışla 419 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 4 milyon 200 bin varil artışla 232 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Haziran haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 433 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 976 bin varil artışla 6 milyon 919 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 1 milyon 965 bin varil azalışla 2 milyon 305 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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