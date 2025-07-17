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ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,9 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,9 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 900 bin varil düşerek 422 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil azalarak 402 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 232 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 5-11 Temmuz haftasında 10 bin varil azalarak 13 milyon 375 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 366 bin varil artışla 6 milyon 379 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 761 bin varil artışla 3 milyon 518 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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