Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı, 21 Haziran güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta zam geldi! Orta Doğu'da yaşananlar petrolün fiyatlanmasına neden oldu. Fiyatlar gerilemeye başlarken İsrail'in İran'a saldırması ile beraber piyasalarda büyük bir hareketlilik meydana geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına da böylece zam geldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemesinden dolayı akaryakıta peş peşe zamlar geliyor. Özellikle İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı. Savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.

500 LİRA FAZLA ÖDENECEK

13 Haziran'da İstanbul'da akaryakıt fiyatları 48 lira 39 kuruşa çıkarken motorin 46 lira 27'de sabit kaldı. 19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi.



13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.



AKARYAKITA ZAM GELDİ

Bugün ise Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı yapıldı. Zamdan etkilenmek istemeyen araç sahipleri ise akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

21 Haziran 2025 gece yarısı itibarıyla motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam geldi. Güncel akaryakıt tabelası ise şu şekilde oluştu:



İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 55.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL

Motorin litre fiyatı: 55.91 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL