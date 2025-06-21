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Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı, 21 Haziran güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İran-İsrail arasında savaşının başlaması ile petrol fiyatları da tırmanışa geçti. Savaş öncesi 60 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları Orta Doğu'da yaşananlar ile beraber yeniden 79 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. Bugün ise akaryakıt tabelasında büyük bir zam yapıldı. Peki, motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatları ne kadar zamlandı? İşte detaylar...

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı! 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı, 21 Haziran güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Ezgi Sivritepe

Akaryakıta zam geldi! Orta Doğu'da yaşananlar petrolün fiyatlanmasına neden oldu. Fiyatlar gerilemeye başlarken İsrail'in İran'a saldırması ile beraber piyasalarda büyük bir hareketlilik meydana geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına da böylece zam geldi.

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemesinden dolayı akaryakıta peş peşe zamlar geliyor. Özellikle İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı. Savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.

500 LİRA FAZLA ÖDENECEK

13 Haziran'da İstanbul'da akaryakıt fiyatları 48 lira 39 kuruşa çıkarken motorin 46 lira 27'de sabit kaldı. 19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi.
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13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

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AKARYAKITA ZAM GELDİ

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Bugün ise Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı yapıldı. Zamdan etkilenmek istemeyen araç sahipleri ise akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

21 Haziran 2025 gece yarısı itibarıyla motorine 3,30 TL, benzine ise 1,51 TL zam geldi. Güncel akaryakıt tabelası ise şu şekilde oluştu:

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İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.60 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL
Motorin litre fiyatı: 55.56 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
30.52
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.76
Gazyağı
46.17
Hissenet
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