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'Altından daha fazla kazandırıyor' Altın kadar tercih edilmiyor ama... 'Fiyatı daha ucuz, daha alınabilir' Almayanlar 'Bu getiriden oldular'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 09:12
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Altın alan da almayı düşünen de ona bakıyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcının radarında. Altındaki yükseliş trendi dikkatle takip edilirken bir yandan da altının seyrinin nasıl olacağı araştırılıyor. Uzmanlar ise güvenli liman olarak kabul edilen altının yanı sıra gümüşe dikkat çekiyor. Altın kadar tercih edilmese de Para ve Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş "gümüşün gram fiyatı daha ucuz ve daha alınabilir bir seviyede ve altından daha fazla kazandıran bir emtia" dedi.

'Altından daha fazla kazandırıyor' Altın kadar tercih edilmiyor ama... 'Fiyatı daha ucuz, daha alınabilir' Almayanlar 'Bu getiriden oldular'

Yatırım için altın her zaman güvenli liman olarak görülse de gümüşün yükselişini de göz ardı etmemek gerek. Yıla 22 TL'den başlayan gram gümüş halihazırda 34 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Piyasa uzmanları ve analistlere göre 2025 altın değil gümüş yılı olacak.

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"ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRAN DEĞERLİ BİR EMTİA OLDU"

TV100'de yer alan habere göre; Para ve Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş "Bu yıl gümüşün gram fiyatı yüzde 68'lik bir getiri ile altını tahtını eden, altından daha fazla kazandıran değerli bir emtia oldu" dedi.

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Belki altın kadar tercih edilmiyor ancak en az onun kadar kazandırıyor. Yatırımcı için güvenli liman altın ancak gümüşteki yükseliş de göz ardı edilebilir gibi değil. Yıla 22 lirayla başlayan gram gümüş 34 liraya kadar yükseldi.

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"ALTINI TAHTINDAN EDEN DEĞERLİ BİR EMTİA"

Memiş "Geleneksel yatırım aracımız altını çok konuşuyoruz ve genelde yatırımcılar altını çok takip ediyorlar, oraya meyil ediyorlar ama Türkiye'de altından daha fazla kazandıran, altını tahtın eden değerli bir emtia aslında gümüş. Özellikle tıp alanında çok kullanılıyor, güneş panellerinde çok kullanılıyor, birçok alanda endüstriyel bir metal gümüş ve çok talep görüyor" şeklinde konuştu.

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"2025 YILININ ŞAMPİYONUNUN GÜMÜŞ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Piyasa uzmanlarına göre gümüşteki bu artış pozitif yönde devam edecek. 2025 yılının altın değil gümüş yılı olması bekleniyor. Memiş "2024 yılının şampiyonu aslında gümüş ve 2025 yılının şampiyonu da gümüş olmasını bekliyoruz. Şu anda her ne kadar 34 lira 28 kuruş seviyesinde olsa da biz 2025 yılında gümüşün gram fiyatında 50 lira, gümüşün ons fiyatında 45 dolar seviyelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FİYATI DAHA UCUZ VE DAHA ALINABİLİR SEVİYEDE"

Yatırım için altın almak artık ateş pahası. Öyle ki vatandaş düğünlerde bile ne takacağını kara kara düşünür hale geldi. Takı olarak olmasa da yatırım için gümüşe yönelim arttı. Memiş "Gram altın alamıyoruz, yetişemiyoruz ama gümüşün gram fiyatı daha ucuz ve daha alınabilir bir seviyede ve altından daha fazla kazandıran bir emtia. 1 kilogram altın verdiğiniz zaman 85 kilo gümüş alabiliyorsun ve 85 kilo gümüş verdiğin zaman 1 kilo altın veriyorsun. Bu sefer ne olacak 1 kilogram altın karşısında 85 kilo gümüş alan bir yatırımcı belki önümüzdeki yıl 72 kilo gümüş vererek 1 kilogram altın alabilecek" şeklinde konuştu.

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"GÜMÜŞÜ TANIMADIKLARI İÇİN TEREDDÜTLE BAKIYORLAR! BÜYÜK BİR KAYIP VAR ORTADA"

Uzmanlar gümüşe mesafeli duran yatırımcının fırsat kaçırdığını söylüyor. Memiş "Gümüşü tanımadıkları için aslında tereddütle bakıyorlar. Gümüşü Türkiye'de sadece bir takı eşyası ve süs eşyası olarak görüyorlar. Halbuki dünyada gümüş değerli bir yatırım aracı. Büyük bir kayıp var ortada. Mesela gram altının getirisi yüzde 52 ama gümüşün gram fiyatı yüzde 68. Bu getiriden oldular aslında. O yüzden biraz daha farkındalık için gümüş yatırımını bence önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.968,05
2.968,42
% -0.26
23:59
Ons Altın / TL
92.304,78
92.341,63
% -0.26
23:59
Ons Altın / USD
2.684,98
2.685,31
% -0.72
23:59
Çeyrek Altın
4.748,88
4.853,36
% -0.26
23:59
Yarım Altın
9.468,09
9.706,72
% -0.26
23:59
Ziynet Altın
18.995,53
19.354,08
% -0.26
23:59
Cumhuriyet Altını
20.372,00
20.680,00
% -0.28
13:00
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