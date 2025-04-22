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Benzin, motorin, otogaz... Fiyatlar sürekli değişiyor! Yeni zam kapıda, akaryakıt tabelası değişecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.04.2025 11:53
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Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, döviz kurundaki artışın etkisi doğrudan akaryakıt tabelasına yansıyor. Geçtiğimiz haftadan beri benzine gelen zamların ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. 23 Nisan tarihinde motorine zam beklenirken benzin ve otogazda fiyat değişiminin olup olmayacağı merak ediliyor. İşte 22 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelası...

Benzin, motorin, otogaz... Fiyatlar sürekli değişiyor! Yeni zam kapıda, akaryakıt tabelası değişecek!

Akaryakıt tabelası Brent petrol ve döviz kuru nedeniyle sık sık değişime uğramaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi.

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94 KURUŞLUK ZAM GELMİŞTİ

17 Nisan'da benzine gelen 94 kuruşluk zammın ardından gözler motorin ve otogaza çevrilmişti. Bu hafta içerisinde akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenilmişti. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor.

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AKARYAKIT TABELASI 23 NİSAN'DA DEĞİŞİYOR

Motorine zam beklenirken benzin ve otogaz kullanan araç sahipleri ise kendileri için zam olup olmadığını araştırıyor. Ancak benzin ve otogaz için şu an herhangi bir zam haberi yok.

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Motorine ise 23 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam bekleniyor. Zam öncesinde ise motorin, benzin ve otogazda fiyatların ne kadar olduğu inceliyor. İşte güncel akaryakıt tabelası...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.37 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 44.25 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.16 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL

Motorin litre fiyatı: 45.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.01
Gazyağı
38.37
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Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin akaryakıt istasyonu akaryakıt fiyatları
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beni hiç ilgilendirmez. isterse 1 500 TL olsun.Benim araçım elektrikli, elektrikği de güneş eneji sistemi kurdum ordan alıyorum.Yan gelip yatırıyorum.
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